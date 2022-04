Universitatea Craiova se pregăteşte pentru o nouă bătălie extrem de importantă din play-off-ul Ligii 1, urmând să o întâlnească pe FC Voluntari. Disputa cu ilfovenii este programată sâmbătă, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Gruparea din Bănie a susţinut astăzi conferinţa de presă premergătoare disputei cu FC Voluntari, reprezentanţii Ştiinţei de la întâlnirea cu reprezentanţii mass-media fiind antrenorul Laurenţiu Reghecampf şi fundaşul Marius Constantin.

Reghecampf: „Le cer jucătorilor să fie concentraţi şi conştienţi că nu va fi un meci uşor“

Tehnicianul Laurenţiu Reghecampf este ferm convins că disputa cu FC Voluntari va fi extrem de dificilă şi, drept urmare, a pus presiune pe alb-albaştri.

„Venim după un meci câştigat la Piteşti şi avem nevoie, din nou, de concentrare maximă şi de sacrificiu ca să putem câştiga următoarele 3 puncte. Suntem în grafic şi trebuie să rămânem acolo unde suntem în momentul de faţă. Şi să aşteptăm, cumva, un eventual pas greşit făcut de celelalte echipe contracandidate la primele două locuri.

Nu, nu este nicio revanşă (pentru înfrângerea de la Voluntari – n.r.)! Am vorbit la momentul respectiv că am făcut un meci foarte slab. Din păcate am pierdut 3 puncte foarte importante. Altfel arăta clasamentul în momentul de faţă dacă nu pierdeam acel meci. Au fost şi anumite lucruri care s-au întâmplat înainte de acel meci, am avut jucători bolnavi, infectaţi… a fost o perioadă mai grea. Am trecut peste acea perioadă şi acum ne gândim numai la meciul de sâmbătă şi nu este nicio răzbunare.

Ştim foarte bine că ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă bine organizată, cu jucători de valoare, care au state vechi în fotbal. Cu siguranţă vom avea un oponent care ne va pune probleme dacă îi vom da ocazia. Sunt sigur că jucătorii sunt conştienţi că avem nevoie de 3 puncte şi sperăm să avem aportul fanilor“, a spus Reghe, care nu va putea miza pe Paul Papp (suspendat).

„Este un minus pentru cei de la Voluntari absenţa lui Budescu, dar şi ceilalţi jucători au valoare. Nu odihnesc pe nimeni! Toţi jucătorii sunt pregătiţi să facă performanţă, îşi doresc să joace meciurile“, a completat acesta.

„Ar fi păcat să nu îndeplinim ceea ce ne-am propus“

Chiar dacă în jurul său se fac tot felul de calcule cu privire la locurile 1 şi doi, strategul Ştiinţei rămâne focusat pe meciul cu Voluntari şi asta vrea sî vadă şi din partea elevilor săi.

„Important este meciul de sâmbătă, cu Voluntari. După acest meci vom face o strategie pentru săptămâna ‘mare’ pentru noi, în care vom întâlni pe FCSB acasă, avem şi returul cu Sepsi şi meciul cu CFR – în deplasare. Până atunci mai avem de trecut un hop şi anume să câştigăm cu Voluntariul acasă.

N-am timp de scenarii în momentul de faţă. Este adevărat că pe hârtie orice calcul pe care-l faci în momentul de faţă toate cele trei echipe din faţă îşi pot schimba poziţia. Eu mă gândesc doar la ceea ce avem noi de făcut în meciul de sâmbătă, unde le cer jucătorilor să fie concentraţi şi conştienţi că nu va fi un meci uşor. După ce vom trece de această etapă şi vom vedea şi rezultatele celorlalte echipe vom putea face anumite planuri.

Ar fi păcat să nu îndeplinim ceea ce ne-am propus, pentru că în ultima perioadă băieţii au evoluţii foarte bune, echipa a crescut enorm. Majoritatea jucătorilor sunt pregătiţi, un lucru îmbucurător pentru noi, având în vedere că urmează o parioadă foarte grea. Cred că avem în lot valoarea necesară să trecem cu bine peste această săptămână“, a afirmat Reghe.

„Suntem puternici, suntem împreună şi luptăm până la capăt“

El îşi doreşte ca publicul craiovean să fie numeros şi să contribuie din plin la o victorie care să o ţină pe Ştiinţa aproape de primele două clasate:

„Aş vrea să faceţi un apel, să avem 25.000 de spectatori la meciul cu Voluntari. Să ia ‘foc’ stadionul şi să transmitem un mesaj puternic către celelalte echipe concurente la locul 1 şi 2, că suntem puternici, suntem împreună şi luptăm până la capăt. Ăsta este cel mai important mesaj care trebuie transmis în momentul de faţă şi în special jucătorilor“.

Marius Constantin: „Pentru noi contează doar victoria!“

La rândul său, fundaşul Marius Constantin a afirmat că Universitatea Craiova are toate ingredientele să obţină victoria cu FC Voluntari. El speră ca acest final de campionat să fie gestionat cât mai bine şi la sfârşit, când se trage linie, toată lumea să fie mulţumită cu rezultatul obţinut.

„Ne aşteaptă o partidă dificilă, pe care trebuie să o tratăm foarte serios. Trebuie să intrăm cu o determinare foarte mare, să respectăm ceea ce am lucrat săptămâna asta. Pentru noi contează doar victoria! Nu ne gândim să ne răzbunăm cu Voluntari, ci doar să ne facem jocul. Dacă intrăm cu determinare şi concentraţi sunt convins că va fi bine.

Este clar că avem un ascendent moral în urma ultimelor rezultate, exceptând, bineînţeles, meciul din Cupă. De la fiecare meci încercăm să scoatem lucrurile bune, să rămânem cu ele şi să le corectăm pe cele greşite. De asta mergem în fiecare zi la antrenamente, să luptăm pentru primele locuri. O să punem tot sufletul ca să ne îndeplinim obiectivele!

Mai sunt circa 20 de zile în care, practic, se decide un campionat pentru noi. Putem fi sus sau să fi luptat degeaba. Obiectivul nostru este să câştigăm toate meciurile care au rămas până la sfârşit. Dacă la sfârşit vom termina pe locul 3, nu este nicio problemă, dar am dat dovadă că am făcut tot ce a ţinut de noi“, a declarat Marius Constantin.

