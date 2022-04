Universitatea Craiova traversează o parioadă foarte bună, reuşind în campionat victorii frumoase cu FCSB, CFR Cluj şi Farul. Alb-albaştrii trebuie să continue ascensiunea şi în Cupa României, unde o întâlnesc miercuri, de la ora 19.30, la Sf. Gheorghe, pe Sepsi, în prima manşă a semifinalelor.

„Este foarte important acest trofeu pentru noi“

Antrenorul Ştiinţei, Laurenţiu Reghecampf, a declarat că elevii săi sunt conştienţi că nu va fi o partidă uşoară cu ardelenii, dar consideră că sunt pregătiţi să facă faţă oricărui adversar în momentul de faţă.

„Sunt două meciuri importante, din care o echipă se va califica în finala Cupei României. Trebuie să le tratăm foarte serios! Mi-aş dori foarte mult ca jucătorii să conştientizeze faptul că este foarte important acest trofeu pentru noi. Trebuie să încercăm să continuăm jocurile bune din ultimele săptămâni. Cu siguranţă meciul de mâine nu va fi uşor. Presiunea publicului va fi mare. Meciul din campionat, pe care l-am pierdut, trebuie să fie pentru noi o lecţie. Îmi aduc aminte că în campionat am început meciul şi am primit gol în secunda 20, după care am avut o repriză bună. În cea de-a doua am jucat foarte slab şi am pierdut meciul cu 3-1. Este un meci deschis şi trebuie să fim foarte atenţi, pentru că nu va fi uşor“, a spus Reghe.

Acesta este bucuros că „infirmeria“ s-a golit, existând un singur jucător asupra căruia planează incertitudinea: „Nu avem probleme de lot. În privinţa lui Mateiu, care ne-a lipsit la ultima partidă, ne vom edifica la antrenamentul de astăzi (marţi – n.r.). Sper să-i am pe toţi la dispoziţie“.

„S-au întâmplat foarte multe surprize şi trebuie să fim atenţi“

Laurenţiu Reghecampf consideră că rezultatele obţinute în campionat au adus un plus de moral în rândul echipei sale, dar nu pot garanta că succesul va fi asigurat şi în Cupa României.

„Nu are nicio relevanţă. Sunt două competiţii diferite. Cupa României este un trofeu special, unde fiecare echipă are şanse. S-au întâmplat foarte multe surprize, şi nu numai în România, şi trebuie să fim atenţi, să tratăm meciul foarte serios. Eu i-am pregătit foarte bine pe jucători şi sper ca răspunsul lor să fie unul pe măsură mâine seară. Nu contează faptul că am câştigat trei partide, pentru că mai avem meciuri importante. Prima şansă la campionat o au echipele din faţa noastră, deci obiectivul nostru este să ne apropiem cât mai mult de locul 2. Cupa României, da! Este obiectivul nostru, pe care l-am anunţat de foarte mult timp. După meciul cu CFR, de când i-am scos, am spus că ne dorim foarte mult să câştigăm acest trofeu“, a subliniat Laurenţiu Reghecampf.

