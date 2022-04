Liga 4 Dolj / Tată şi fiu apără culorile Bechetului! Claudiu Daniel Sandu a avut spatele asigurat de Edi

Liga a 4-a Dolj a programat miercuri etapa a 25-a, rundă în care Danubius Bechet a câştigat cu cel mai mare scor. Gruparea de pe malul Dunării s-a impus cu 9-0, dar meciul cu Flacăra Moţăţei nu s-a remarcat doar prin diferenţa mre. În acest joc s-a consemnat şi un lucru mai puţin întâlnit. Mai exact, repriza secundă i-a găsit pe teren, pentru prima dată, pe Claudiu Daniel Sandu şi pe fiul acestuia, Eduard. Claudiu, fost fundaş la Eletroputere şi Prometeu Craiova, are 43 de ani şi este antrenor-jucător la Danubius Bechet. Fiul său are 15 ani şi este portar. A sărit peste anumite etape ale junioratului, dar munceşte mult ca să recupereze şi să-şi vadă visul împlinit, acela de a juca în Liga 1.

„Îl sprijin, dar acum depinde numai de el“

Claudiu Daniel Sandu a explicat, pentru GdS Sport, cum a ajuns să fie coleg cu fiul său la Danubius Bechet, echipă pe care în ultimele luni doar a antrenat-o.

„Eu sunt antrenor principal şi jucător doar la nevoie. Nu m-am mai băgat la joc de vreun an şi ceva, dar ieri am evoluat, pentru că, fiind miercurea, mulţi dintre jucători lucrează. Suntem amatori, trăim din altceva, avem servicii… Neavând fundaşi centrali la dispoziţie m-am băgat şi eu la joc. Dacă aveam tot lotul la dispoziţie îl băgam pe Edi din primul minut, dar aşa l-am introdus în repriza secundă, pentru că la pauză era 4-0“, a explicat Claudiu Daniel Sandu.

„S-a apucat târziu de fotbal, cam de un an şi ceva şi a ales postul de portar. L-am luat la antrenamentele noastre şi se pregăteşte şi suplimentar pe ‘Electro’ cu Rică Jugănaru. Eu îl sprijin şi îmi doresc din tot sufletul să facă pasul către fotbalul mare, să joace în Liga 1, dar acum depinde numai de el. O să-l folosesc la Bechet când consider că merită şi când ne permite adversarul, rezultatul. Un lucru este clar: are nevoie de jocuri în picioare! Mi-ar plăcea să joace în viitor la Universitatea Craiova, deşi el ţine cu FCU. Sunt clinciuri prin casă atunci când sunt meciuri…“, a completat Claudiu Daniel Sandu, râzând.

„A fost o experienţă frumoasă şi emoţionantă“

La rândul său, Eduard Sandu este încântat că a evoluat pentru prima dată într-un meci oficial alături de tatăl său.

„A fost o experienţă frumoasă şi emoţionantă. Cred că este şi inedită, pentru că nu prea ştiu cazuri asemănătoare pe la noi. Este un lider şi am ce învăţa de la el tot timpul. Întotdeauna îmi vrea binele şi îmi este alături. Nu mă gândeam că o să joc alături de tatăl meu. De 5 ani merg alături de el în deplasări şi la meciurile de la Bechet şi nu mă gândeam că voi debuta în Liga a 4-a într-un meci avându-l fundaş pe tata. O să muncesc din greu la antrenamente şi sper să ajung să joc în Liga 1 sau, de ce nu, chiar în străinătate“, ne-a declarat Eduard Sandu.

Cât despre joc, marcatorii formaţiei din Bechet au fost: Iacob (2), Claudiu Sandu, Voicu, Scafucea, Ochea, Ştefan, Poenaru şi Stănculescu.

Danubius Bechet a început cu următorul unsprezece: Marian Staicu – Daniel Ochea, Cristi Iliescu, Claudiu Sandu, Răzvan Ivan, Claudiu Medeleţ, Mădălin Poenaru, Ionuţ Voicu, Dragoş Scafucea, Claudiu Ştefan, Cristi Iacob. Pe parcurs au mai intrat: Eduard Sandu – Marius Stănculescu, Ionuţ Alămiţă.

Liga 4 Dolj, etapa 25:

Dunărea Cetate – Unirea Amărăştii de Jos

Jiul Podari – ACS Mârşani 6-1

Danubius Bechet – Flacăra Moţăţei

Progresul Segarcea – Progresu Cerăt 0-3

Avântul Pieleşti – Dunărea Calafat 1-4

Progresull Băileşti – ACS Viitorul Măceşu de Sus (meci întrerupt la scorul de 1-0)

ACS Galicea Mare – CS Cârcea 1-1

UT Dăbuleni şi Metropolitan Işalniţa au stat.

Clasament:

1.Calafat 61 puncte (golaveraj 83-18)

2.Podari 52 (74-25)

3.Bechet 51 (77-29)

4.Işalniţa 46 (44-24)

5.Cetate 40 (49-32)

6.Cârcea 39 (63-44)

7.Dăbuleni 39 (58-42)

8.Amărăşti 39 (42-37)

9.Cerăt 39 (59-61)

10.Pieleşti 32 (53-46)

11.Măceşu 25 (47-59)

12.Galicea 25 (31-45)

13.Filiaşi II 24 (40-54)

14.Băileşti 24 (27-44)

15.Mârşani 16 (29-80)

16.Moţăţei 8 (24-110)

17.Segarcea 6 (25-75)

Victoria Pleniţa şi ACSO Filiaşi II s-au retras din campionat.

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 16 aprilie – ora 11.00: CS Cârcea – Dunărea Cetate, Metropolitan Işalniţa – ACS Galicea Mare; ora 17.00: Unirea Amărăştii de Jos – Jiul Podari, Dunărea Calafat – Progresul Băileşti, Flacăra Moţăţei – Progresul Segarcea.

Duminică, 17 aprilie – ora 11.00: Progresu Cerăt – UT Dăbuleni, ACS Mârşani – Danubius Bechet.

