Victor Naicu, mulţumit după remiza spectaculoasă de la Roşiori

ACSO Filiaşi a terminat la egalitate, scor 4-4, partida susţinută sâmbătă, la Roşiori, cu Sporting, din cadrul etapei a 2-a din play-out-ul Ligii 3 – seria 6. Golurile doljenilor au fost marcate de Alexandru Fotescu (’38), Vlăduț Popa (’45), Viorel Vâlcică (’66) şi Cătălin Manolache (’90+1 – penalti).

ACSO Filiaşi a început meciul în următoarea formulă: Matei – Vlăduţ Popa, Edi Dina, David Stăiculescu, Cosmin Calu – Cătălin Manolache, Alin Pencea, Ionuţ Zamfir, Viorel Vâlcică – Alex Armăşelu, Alex Fotescu. Pe parcurs au mai intrat: Ion Creţu, Robert Tudor şi Robert Vulpe.

În urma acestui rezutat, ACSO Filiaşi ocupă primul loc în play-out-ul Ligii 3 – seria 6, cu 29 de puncte, la egalitate cu Sporting Roşiori.

„Îmi place să atacăm, să dominăm adversarul“

Antrenorul Victor Naicu se bucură de faptul că echipa sa a început să fie mai prolifică şi regretă că ACSO Filiaşi nu a „prins“ play-off-ul.

„S-au întâlnit două echipe foarte bune şi a ieşit un meci spectaculos la Roşiori. A fost un joc deschis, pe contre şi a ieşit bine pentru noi, până la urmă. Am marcat de la începutul sezonului în fiecare meci şi mă bucur că în ultimul timp suntem mai prolifici. Chiar dacă am fost fundaş, eu antrenez mai mult faza ofensivă. Îmi place să atacăm, să dominăm adversarul şi să dăm goluri, că de aceea este frumos fotbalul. Mă bucur că ne creăm multe ocazii, pentru că înseamnă că jocul nostru este ofensiv şi plăcut.

Când s-a terminat campionatul regular am văzut că pentru 3 puncte nu am reuşit să prindem play-off-ul. Cred că s-au pierdut multe puncte în tur. În retur a fost conjunctura de aşa natură să ne găsească meciurile importante fără unii titulari, fiind suspendaţi sau accidentaţi. În momentul în care au revenit am pus probleme şi, probabil, că o să pierdem foarte greu“, a explicat Victor Naicu, pentru GdS Sport.

„Locul din clasament ne obligă să câştigăm“

Pentru ACSO Filiaşi urmează un meci împotriva Minerului Costeşti. Disputa va avea loc sâmbătă, 16 aprilie, de la ora 17.00, pe stadionul „Orăşenesc“. Victor Naicu atenţionează că meciul va fi mai dificil decât o arată clasamentul, pentru că gruparea vâlceană şi-a îmbunătăţit echipa în iarnă.

„Minerul Costeşti s-a întărit foarte mult. Au luat foarte mulţi jucători de la Dăeşti şi nu mai sunt echipa de anul trecut. Au pierdut doar două meciuri din şase susţinute anul acesta. E clar că ne aşteaptă un meci greu, chiar ei sunt dacă sunt pe ultimul loc. Cred că valoarea lor nu este cea din clasament. Plecăm favoriţi, iar locul din clasament ne obligă să câştigăm. Nu avem probleme de lot, cu excepţia lui Uruiocea, care abia şi-a scos gipsul de la mână“, a explicat Victor Naicu.

