Preşedintele Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, a primit votul de încredere din partea suporterilor-abonaţi şi îşi va continua activitatea în slujba Ştiinţei până în 2024. Reamintim că fostul component al Craiovei Maxima a obţinut 1232 de voturi din 1.256 de persoane prezente la urne (din 4500 de abonaţi). 24 de voturi au fost nule.

Ovidiu Costeşin: „Totul a decurs bine“

Sala de conferinţe „Sebastian Domozină“ din incinta stadionului „Ion Oblemenco“ a găzduit astăzi prezentarea noului şi, totodată, vechiului conducător. Sorin Cârţu l-a avut alături de el şi pe Ovidiu Costeşin, directorul general al Universităţii Craiova. Acesta din urmă i-a înmânat colegului său un tricou şi o eşarfă. Costeşin a punctat ulterior că şi dacă nu câştiga alegerile „Sorin Cârţu este pe viaţă la Universitatea Craiova“, făcând referire la cât este de iubit de fanii Ştiinţei.

„Pe lângă victoria mare de aseară ne bucurăm şi pentru faptul că am reuşit să fim primul club din România la care abonaţii îşi aleg preşedintele. Totul a decurs foarte bine, din toate punctele de verede, şi ţin să-l felicit pe Sorin Cârţu (…) Cu siguranţă nu o să facem alegeri şi pentru alte posturi“, a declarat Ovidiu Costeşin.

Foto: Alex Vîrtosu

Sorin Cârţu: „A fost o surpriză că am rămas singurul candidat“

La rândul său, Sorin Cârţu a vorbit în primă fază despre scrutinul care a avut loc în ziua meciului cu CFR Cluj.

„Sunt într-o postură veche şi totodată nouă, în urma acestor alegeri. Suntem un club pionier în privinţa acestui proces şi, din câte am fost informat, toată lumea este mulţumită de modul cum au decurs votările. S-a făcut totul la vedere, a fost o transparenţă maximă. Aşa cum am vorbit şi cu cei din club, este o reuşită şi în privinţa procentului de participanţi la scrutin.

Am fi vrut să fim mai mulţi candidaţi, dar nu a fost vina nimănui. Criteriile care au fost puse pentru a participa au fost cât se poate de pertinente şi nu imposibil de accesat. Pentru mine a fost o surpriză că am rămas singurul candidat. Am luat acest lucru ca pe un gest de recunoştinţă, pe care eventualii candidaţi l-au avut faţă de mine, pentru tot ceea ce am reprezentat şi reprezint eu pentru oraşul Craiova pe latură fotbalistică“, a spus „Sorinaccio“.

„Vrem să realizăm obiectivul maxim, acela de a câştiga campionatul“

Sorin Cârţu a vorbit despre obiectivele pe care şi le-a propus în noul mandat, dar şi despre ultimele „bătălii“ din Liga 1.

„Următorii doi ani mi-aş dori să fie cât se poate de fructuoşi. Sper să realizăm obiectivul maxim, acela de a câştiga campionatul. Când te uiţi ce vine din spate la echipa noastră parcă îţi dă încredere. Sigur, suntem şi sub influenţa prestaţiei de aseară a unor jucători tineri şi sperăm într-o maturizare accelerată a lor ca să ne aducă bucurii. M-aş bucura ca în perioada asta de doi ani să câştigăm titlul! Ceea ce urmează în viitorul apropiat este de foarte mare importanţă. Avem obiectivul de a câştiga Cupa României, plus clasarea pe locul 2. Nu ştiu dacă am relansat lupta pentru titlu prin victoria cu CFR, dar cu siguranţă o să fie mai mare presiunea în următoarele etape“, a spus Cârţu.

„Vom lucra în echipa în privinţa transferurilor“

Întrebat dacă a început deja să studieze piaţa de jucători pentru viitoarea ediţie de campionat, Sorin Cârţu nu a dorit să dezvolte subiectul. Asta ca să nu-i ofenseze pe unii dintre elevii lui Laurenţiu Reghecampf, mai ales că lucrurile merg bine, dar a admis că vor fi transferuri în vară.

„Nu aş vrea să vorbesc despre transferuri în momentul acesta. Mai sunt câteva partide în play-off, plus meciurile din Cupa României… E clar că vine o perioadă de mercato în vară şi că se va acţiona. Dar nu în ideea că pleacă nişte jucători sau că dăm afară ca să vină alţii. Mă gândesc că echipa asta trebuie îmbunătăţită. E clar că mai avem nevoie de un fundaş central şi pe care-l căutăm. E loc de mai bine. Vom lucra în echipa în privinţa transferurilor. Vin cu propuneri, dacă este nevoie, îmi susţin ideea cu argumente, dar în general este bine să fie o muncă în echipă, să nu fie doar decizia lui X sau lui Y“, a spus Cârţu.

Preşedintele a subliniat totodată că nu va fi neglijată nici activitatea Centrului de Copii şi Juniori:

„Suntem interesaţi şi de procesul care se întâmplă la academie. O să am discuţii cu antrenorii, o să le dau şi sfaturi şi ne aşteptăm să producem în continuare tineri talentaţi, pe care să-i promovăm la echipa mare“.

