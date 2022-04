Dragoș Bon, mulțumit doar de jocul din prima repriză de pe „Oltchim“

Universitatea II Craiova a reușit să-și adjudece victoria în meciul susținut vineri, pe stadionul „Oltchim“ din Vâlcea, în fața formației Minerul Costești. A fost 4-3 pentru „leuții“ lui Corneliu Papură și Dragoș Bon. Partida a contat pentru etapa 2 din play-out-ul Ligii 3 – seria 6.

Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Atanas Trică (’1, ’31), David Ciolacu (’29)și Daniel Croitoru (’45). Gazdele au replicat prin George Neacșu (’28) și Răzvan Dinu (’53, ’59).

Universitatea II Craiova: Florin Bănuță – Constantin Olteanu, Mario Nețoiu, Bogdan Brășfăleanu, Denis Benga – Daniel Croitoru, Eduard Domnu, Marian Danciu – Alberto Călin, Atanas Trică, David Ciolacu. Au mai intrat: Ștefan Bană, Dragoș Popa, Mirel Neață.

Dragoș Bon: „s-a văzut și lipsa experienței“

Antrenorul secund al formației Universitatea II Craiova, Dragoș Bon, a explicat, pentru GdS, că victoria putea fi fără emoții, dar că s-a văzut lipsa experienței în cazul unor jucători.

„Prima repriză a fost foarte bună. Am avut un joc bun, ne-am creat multe ocazii, am și fructificat patru dintre ele. În cea de-a doua repriză am suferit puțin. Poate s-a văzut și lipsa experienței la jucătorii foarte tineri. A intervenit și relaxarea chiar dacă noi, cei de pe margine, nu le-am dat voie. Am suferit puțin, spre final, dar, până la urmă, a fost o victorie frumoasă și meritată. Urmează un meci acasă, cu Flacăra Horezu și trebuie să-l câștigăm“, a declarat Dragoș Bon, pentru GdS.

Liga 3, seria 6 – play-off, etapa 2

Vineri, 8 aprilie:

Vediţa Coloneşti – CSM Alexandria 0-3 (Adrian Mar ’15, Cosmin Neagu ’17, Gabriel Preoteasa ’44)

CSM Slatina – Viitorul Dăeşti 2-1 (Cătălin Doman ’20, Marian Manea ’89 / Florin Cioablă ’42).

Clasament: 1. Slatina 47 puncte (golaveraj 4-2), 2. Dăeşti 40 (2-3), 3. Alexandria 37 (4-1), 4. Coloneşti 28 (1-5).

Liga 3, seria 6 – play-out, etapa 2

Vineri, 8 aprilie: Minerul Costeşti – Universitatea II Craiova 3-4 (George Neacșu ’28, Răzvan Dinu ’53, ’59 / Atanas Trică ‘1, ’31, David Ciolacu ’29, Daniel Croitoru ’45).

Sâmbătă, 9 aprilie:

Flacăra Horezu – Petrolul Potcoava 0-0

Sporting Roşiori – ACSO Filiaşi 4-4 (Florin Cazan ’15, ’56, Leonard Manole ’31 – penalti, Marius Matei ’82 / Alexandru Fotescu ’38, Vlăduț Popa ’45, Viorel Vâlcică ’66, Cătălin Manolache ’90+1 – penalti).

Clasament: 1. Filiaşi 29 puncte (golaveraj 6-4), 2. Roşiori 29 (6-5), 3. Potcoava 25 (3-2), 4. Horezu 17 (0-2), 5. Universitatea II 16 (2-3), 6. Costeşti 6 (1-2).

Citește și: Din nou dramă, din nou eșec! SCMU Craiova a scăpat printre degete victoria cu Arcada