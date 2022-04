Vlad Achim, după victoria cu Dinamo: „Aveam mare nevoie de aceste 3 puncte“

Mijlocașul formației FCU Craiova, Vlad Achim, s-a bucurat foarte mult de victoria cu Dinamo, considerând că echipa sa a luat o opțiune importantă de a scăpa de baraj.

„Este o victorie foarte importantă. Aveam nevoie mare de aceste 3 puncte pentru a scăpa puțin de grijile barajului. Nu am jucat jocul nostru din alte meciuri din cauza mai multor factori, dar am încercat să luptăm pentru fiecare minge și până la urmă am înscris în minutul 91. Speram, dar doar printr-o faza fixă, asta era singura noastră șansă, pentru că eram dominați. Așa simțeam, că doar o fază fixă ne poate aduce victoria. Noi nu ne dorim să revenim, ci să dominăm jocurile. Dar și terenul e așa cum e. Nu e 100% că evităm barajul, dar într-o măsură importantă, da. Mai rămân 4 meciuri și dacă rămânem la 3 puncte de baraj, sau poate la 6, luăm o opțiune destul de importantă“, a spus Vlad Achim.

Achim a fost apostrofat de fanii lui Dinamo

În timpul jocului Vlad Achim a fost apostrofat mereu de suporterii lui Dinamo, fosta sa echipă.

„Suporterii nu au de ce să mă apostrofeze. Mi-am făcut datoria aici, așa că nu înțeleg de ce. Am încercat să îmi dau foștii colegi la o parte, iar pe cei de aici să îi calmez, pentru că nu este normal. Sidibe a avut în timpul jocului anumite certuri, dar nu trebuie să ajungem la bătăi și alte chestii, pentru că e fotbal. La sfârșit trebuie să ne dăm mâna“, a precizat mijlocașul de 32 de ani, la Digi Sport.

„De câțiva ani ei au ajuns în situația asta, din cauza unui management prost. S-au întâmplat multe lucruri la această echipă, e păcat. Jucătorii pe care îi cunosc își doreau foarte mult să fie altceva, dar în ultimii ani se întâmplă aceleași lucruri și echipa are probleme cu salavarea în ultimii ani“, a explicat Vlad Achim.

