Napoli: „A fost un meci bun“ / Uhrin: „99% suntem la baraj“

FCU Craiova s-a impus cu 2-1 în „Groapă, în fața echipei Dinamo și s-a mai depărtat puțin de locurile care duc la baraj.

La final, antrenorul oltenilor, Nicolo Napoli, a apreciat forța grupului său, care a revenit de la 1-0, gol marcat încă din minutul 1.

„A fost un meci bun și mă bucur că am câștigat punctele. Sunt trei puncte foarte importante pentru noi! Acum ne pregătim pentru meciul cu Clinceni. E greu să începi așa meciul, să iei gol după 30 de secunde. Dar echipa a reacționat bine, a făcut o repriză secundă foarte bună. Băieții sunt profesioniști, lucrează bine toată săptămâna și asta se vede în timpul meciului. Aș fi fost mulțumit și cu un egal“, a spus Napoli, la Digi Sport.

Dusan Uhrin, resemnat

De partea cealaltă, antrenorul „câinilor“, Dusan Uhrin, nu a fost deloc fericit și s-a arătat împăcat cu gândul că Dinamo va susține barajul de rămânere în Liga 1.

„Cred că a fost un meci bun, cu un final foarte trist pentru noi. Vă spun sincer că nu am jucat rău, dar în fotbal totul se reduce la greșeli și am făcut mai multe decât adversarul. E o zi tristă pentru noi, dar trebuie să luptăm mai departe. Am încercat să învingem în seara asta. E o diferență între ce vrei și ce poți să faci. Oricum era greu să câștigăm cinci meciuri la rând. De acum încolo vom încerca să dăm tot ce avem mai bun. 99% suntem la baraj. Ar fi un miracol dacă ne-am salva direct. Am luptat, dar ar fi trebuit să fim mai concentrați. Sper să putem face mai multe. Sper că totul va fi bine până la urmă. Sper să fim pregătiți pentru meciul cu CS Mioveni, nu-mi place să ne plângem“, a afirmat Dusan Uhrin.

Citește și: Dinamo – FCU 1-2 / Băieții lui Napoli au dat lovitura în „Groapă“