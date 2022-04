Unai Emery, după Villarreal – Bayern 1-0: „Ar fi fost perfect un avantaj mai mare“

Antrenorul echipei spaniole Villarreal, Unai Emery, a declarat, după succesul cu Bayern Munchen, scor 1-0, din prima manşă a sferturilor Ligii Campionilor, că acesta „poate fi un moment istoric“.

„Suntem aici pentru a juca şi pentru a încerca să ne calificăm în semifinale. Trebuie să fim mai exigenţi, să corectăm micile erori pe care le-am făcut. Poate fi un moment istoric, dar mai sunt 90 de minute. Suntem mulţumiţi, dar în acelaşi timp şi prudenţi. Vreau să o bat pe Bayern Munchen! Vreau să o fac şi dacă nu voi reuşi voi fi nemulţumit, frustrat, indiferent dacă am făcut un joc bun“, a subliniat tehnicianul.

De partea cealaltă, tehnicianul formaţiei Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, a justificat simplu „accidentul“ din Spania: „E o înfrângere meritată, nu am fost buni. În prima repriză am avut prea puţină energie, nu ne-am creat ocazii şi am cedat controlul. La eroarea lui Manuel Neuer (n.r. – o repunere în joc greşită a balonului), am avut noroc“.

Manşa secundă va avea loc pe 12 aprilie, la Munchen.

Citeşte şi: Liga Campionilor / Villarreal, surpriza serii! “Submarinul” a trecut de Bayern