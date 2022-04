Carlo Ancelotti, despre Karim Benzema: „În fiecare zi este mai bun, ca un vin“

Antrenorul formaţiei Real Madrid, Carlo Ancelotti, l-a comparat pe atacantul Karim Benzema cu „un vin din ce în ce mai bun” după hat-trickul contra lui Chelsea, din prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor. Gruparea blanco s-a impus în fața lui Chelsea, cu 3-1, chiar pe „Stamford Bridge“.

„În fiecare zi este mai bun, ca un vin care se învechește și devine din ce în ce mai prețios. În fiecare zi el dă dovadă de mai multe calități de lider şi se simte mai important în echipă, iar asta este ceea ce face diferenţa. Are atât de multă personalitate… Ştie că este un jucător important pentru noi“, a declarat Carlo Ancelotti.

La rândul său, Karim Benzema nu s-a împăunat şi a afirmat că Realul trebuie să fie la fel de concentrată şi în returul de pe „Santiago Bernabeu“, din 12 aprilie.

„Putem spune că am făcut un meci mare pe toată durata lui. Împotriva lui PSG, am avut ultimele 15-20 de minute foarte bune, dar acum am jucat bine pe tot parcursul partidei. Este bine să pot să marca de câte două sau trei ori pe meci, dar mai presus de toate sunt foarte mulţumit de victorie. Nu sunt mulţumit doar de golurile mele. Am avut posesia balonului, cu multă mişcare, cu un presing foarte bun și am fructificat ocaziile avute. Încă se pot întâmpla multe. Trebuie să rămânem concentraţi“, a punctat Karim Benzema.

Karim Benzema a devenit primul jucător francez care marchează de 11 ori într-un sezon al Ligii Campionilor. Cu reuşitele de miercuri, el a ajuns la 37 de goluri în toate competiţiile, începând din vara trecută, un record personal.

