Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a afirmat, după victoria contra lui Atletico Madrid, scor 1-0, din sferturile Ligii Campionilor, că jucătorii săi au găsit cu dificultate spaţii în faţa spaniolilor. El consideră că victoria la limită trebuie apreciată.

„A fost un meci dificil în faţa unui adversar puternic, care a juca cu un sistem 5-5-0. A fost dificil să găsim spaţii. Am avut răbdare, dar nu am avut ritm în jocul de atac. Din fericire am marcat. Este un rezultat bun! Am fi putut înscrie un al doilea gol, însă 1-0 sau 2-0 nu ar fi schimbat prea mult lucrurile înainte de returul de la Madrid“, a declarat Guardiola după meciul disputat marţi seara pe „Etihad Stadium“.

Pep a mutat inspirat în repriza secundă, când l-a introdus pe Phil Foden, care l-a servit ideal pe Kevin de Bruyne la faza golului din minutul 70: „El are calităţi speciale, duce mingea mereu înainte, cu o susţinere incredibilă. A dat două pase decisive pentru Kevin (inclusiv cea din minutul 80). Ştiam că voi avea nevoie de el şi de Gabriel pentru a creşte viteza, atunci când jocul stagna. Ei au reuşit acest lucru şi au fost foarte buni“.

Despre meciul de la Madrid, din 13 aprilie, Guardiola a spus: „Nu ştiu la ce mă pot aştepta de la ei în retur. Poate că vor juca mai sus, vor combina mai mult. Dar dacă debutul de meci merge în favoarea lor, poate apoi revin la jocul lor obişnuit. Trebuie să reflectez la ce putem face să atacăm mai bine“.

Diego Simeone: „Trebuie să rămânem calmi, umili“

De partea cealaltă a baricadei, tehnicianul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, s-a arătat nemulţumit de eşecul de pe „Etihad Stadium“. „Cholo“ crede că echipa sa păstrează încă şanse de calificare în returul de pe „Wanda Metropolitano“, din 13 aprilie, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Este un rezultat prost pentru că am pierdut cu 0-1, atunci când noi voiam să câştigăm. Este clar că am avut un adversar extraordinar. Cifrele lor vorbesc de sine, cu numărul de goluri marcate pe teren propriu, jocul lor foarte dinamic, cu mulţi jucători în faţă, cu o manieră de joc agreabilă de privit. Noi am jucat cu armele noastre. A fost un efort colectiv masiv. În a doua repriză, poate am fi putut ataca mai mult pe unele contre. Am suferit“, a declarat Simeone.

„Vom juca la Madrid, dar pare că va fi la fel, pentru că ei joacă de aceeaşi manieră. Noi ne vom utiliza armele noastre pentru a ne califica. Vom vedea dacă vom putea avea o posesie mai bună a balonului, să mişcăm mingea mai rapid, să creăm mai multe dificultăţi adversarului. Trebuie să rămânem calmi, umili şi dispuşi la efort, dar avem încă şansele noastre în această confruntare“, a mai spus Diego Simeone.

