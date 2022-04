FCU Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida cu CS Mioveni. Antrenorul gazdelor, Nicolo Napoli, s-a declarat mulțumit de rezultat ținând cont că echipa sa a jucat inferioritate numerică din minutul 8, când Diallo a văzut direct cartonașul roșu.

„E un punct foarte bun pentru noi. Am jucat cu un om în minus pentru 86 de minute, dar echipa a jucat bine. A încercat în fiecare moment să facă egal. Am reușit și felicit băieții. Sunt supărat pentru că era singurul fault al lui Diallo. În alte circumstanțe, faci fault în lateral sau poate făcea fault Compagno. Asta s-a întâmplat și mă interesează echipa mea, pentru că am câștigat un punct“, a precizat Nicolo Napoli.

Acesta l-a lăudat pe portarul Robert Popa, chiar dacă acesta a greșit la gol, dar și pe atacantul Andrea Compagno: „E un portar mare, așa e. Iar Compagno a luptat cu fundașii centrali. A fost un fotbal tare și e important că am egalat în ultimele minute. Lucrăm fazele fixe, iar în prima repriză, Compagno și Bălan au jucat pentru centrările din bandă și au încercat să înscrie cu capul. Ei au avut în față o defensivă foarte bună“.

Este cu gândul la meciul cu Dinamo

Pentru FCU Craiova urmează un meci cu Dinamo, iar Napoli nu concepe să-l piardă.

„Noi ne gândim doar să jucăm meciul și să ne salvăm de la retrogradare. Asta e meseria mea și încercăm să salvăm echipa. Toate meciurile sunt tari, toate se joacă pentru 3 puncte. Acum ne gândim la meciul cu Dinamo. Le-am dat o zi liberă băieților, pentru că merită, dar de săptămâna viitoare, ne concentrăm la Dinamo“, a spus Napoli.

