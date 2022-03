FCU – CS Mioveni / Napoli şi Popa nu concep decât victoria

FCU Craiova întâlneşte vineri, de la ora 17.30, pe teren propriu, pe CS Mioveni, într-o partidă care contează pentru etapa 3 din play-out-ul Ligii 1.

Antrenorul formaţiei FCU, Nicolo Napoli, ştie ce importanţă are jocul în privinţa evitării locurilor de baraj şi speră ca echipa sa se impună.

„Va fi un meci foarte dificil. Jucăm cu o echipă care stă foarte bine în teren şi care are un antrenor bun. Se închide bine pe fază defensivă, iar pe contraatac are fotbalişti cu viteză. Pentru asta încercăm să facem şi noi un meci bun şi să-l câştigăm. Mai sunt multe meciuri de jucat, dar, cine câştigă, ia 3 puncte foarte bune în clasament“, a declarat Nicolo Napoli, într-o conferinţă de presă.

Revenit de la naţionala României U19, portarul Robert Popa nu concepe eşecul cu Mioveni.

„Întâlnim o echipă puternică, atât din punct de vedere defensiv, cât şi ofensiv. Se închid bine, au un stil italian. Este o echipă reactivă, care joacă foarte bine faza de contraatac. Nu există să câştigi 3 meciuri ca să stai liniştit. Trebuie să le câştigi pe toate! Luăm fiecare joc în parte şi îl tratăm ca atare. Trebuie să facem tot posibilul să obţinem maximum de puncte în toate meciurile pe care le mai avem de disputat. Nu există relaxare, campionatul e lung şi se poate întâmpla orice“, a comentat Robert Popa.

Jocul din Bănie va fi arbitrat de Istvan Kovacs (Carei), ajutat la cele două linii de Vasile Marinescu (Bucureşti) şi Alexandru Cerei (Cluj). Al patrulea oficial va fi Sorin Costreie (Buftea). Observator din partea CCA a fost desemnat Florin Hîncu (Braşov). LPF l-a numit supervizpr pentru acest meci pe Marian Bucurescu (Bucureşti).

Liga 1, play-off – etapa 3

Sâmbătă, 2 aprilie:

ora 17.30: FC Voluntari – Farul

Duminică, 3 aprilie:

ora 19.00: FCSB – „U“ Craiova

Luni, 4 aprilie:

ora 21.00: CFR Cluj – FC Argeş

Clasament:

1.CFR Cluj 42 puncte (golaveraj 3-1)

2.FCSB 37 (5-2)

3.„U“ Craiova 30 (4-3)

4.Voluntari 27 (4-4)

5.Farul 25 (0-2)

6.Argeş 24 (2-6)

Liga 1, play-out – etapa 3

Vineri, 1 aprilie:

ora 17.30: FCU Craiova – Mioveni

ora 20.30: Chindia – Dinamo

Sâmbătă, 2 aprilie:

ora 12.00: UTA – Mediaş

ora 20.30: Rapid – Botoșani

Luni, 4 aprilie:

ora 18.00: Sepsi – Clinceni

Clasament:

1.Botoşani 29 (6-0)

2.Rapid 26 (4-1)

3.Sepsi 24 (3-1)

4.UTA 23 (3-1)

5.FCU 21 (2-0)

6.Chindia 19 (0-1)

7.Mioveni 18 (2-3)

8.Dinamo 10 (1-3)

9.Clinceni 3 (0-4)

10.Mediaş -11 (0-7)

