Universitatea Craiova vrea să reia seria rezultatelor pozitive, după sincopa de la Voluntari. Alb-albaştrii ignoră problemele medicale cu care s-au confruntat zilele trecute şi cred că pot să o încurce pe FCSB chiar la Bucureşti. Derbiul etapei a 3-a din play-off-ul Ligii 1 este programat duminică, de la ora 19.00, pe Arena Naţională, şi are o importanţă foarte mare în privinţa luptei pentru poziţia secundă din clasament.

Laurenţiu Reghecampf: „Obiectivul nostru este să câştigăm un punct sau trei puncte“

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, astăzi, că obiectivul Ştiinţei de pe Arena Naţională este victoria, dar că şi remiza poate fi considerată un rezultat pozitiv.

„Cred că majoritatea oamenilor din fotbal aşteaptă meciul de duminică seară. Este un meci între două echipe care joacă fotbal şi care îşi doresc să câştige toate cele 3 puncte puse în joc. Noi vrem să rămânem cât mai aproape de locul 2, iar ei să rămână cât mai aproape de CFR Cluj, deci cu siguranţă va fi un meci deschis, frumos. Eu sper să avem parte şi de spectatori cât mai mulţi, de ambele părţi, pentru că la urma urmei este un spectacol. Jucăm pe cel mai frumos stadion din România, după stadionul nostru şi cred că merită să fie catalogat ca fiind cel mai important meci al acestei etape. Pentru noi este clar: ne jucăm şansa pentru locul 2! Reuşim să facem un rezultat pozitiv, ne putem gândi în continuare să rămânem acolo, aproape de FCSB, şi să profităm în cazul în care ei aceasta va avea paşi greşiţi“, a spus Reghe.

„Cu siguranţă ne dorim să câştigăm, dar trebuie să şi putem să facem acest lucru. Vom face tot ceea ce ţine de noi să realizăm asta. Dacă am remiza la Bucureşti nu ar fi un lucru negativ. Am rămâne pe aceeaşi poziţie şi la aceeaşi distanţă pe care o avem şi acum faţă de cei de la FCSB. Mai sunt foarte multe meciuri de jucat. Indiferent de rezultat, noi trebuie să luptăm până la capăt! Obiectivul nostru pentru acest meci este să câştigăm un punct sau trei puncte“, a completat tehnicianul „leilor“.

Lotul nu este apt 100% din punct de vedere fizic

Laurenţiu Reghecampf a vorbit şi despre stare de sănătate a lotului Universităţii Craiova. Este cunoscut faptul că majoritatea fotbaliştilor au fost gripaţi şi inclusiv Reghecampf a avut probleme în zilele trecute.

„Într-adevăr, au fost câteva zile mai dificile, mai exact sâmbătă şi duminică, după meciul de la Voluntari, în care m-am simţit mai rău. N-am fost singurul om din staff-ul nostru care am avut problemele cu gripa. Sunt mai bine şi sper ca şi ceilalţi, mai ales fotbaliştii, să fie bine la ora jocului. Am avut multe probleme în lot. Ne-am antrenat cu 6-7 jucători de la echipa mare. Ceilalţi s-au antrenat pe zile, cum au putut, câte 2-3. Nu am avut o săptămână bună de pregătire, să fim mulţumiţi de ceea ce trebuia să facem. Planificasem un meci amical în care trebuia să-l vedem şi pe Găman la treabă, pentru că are nevoie să reintre şi el în ritmul echipei, dar, din păcate, nu s-a putut susţine. Astăzi (joi – n.r.) ne-am reunit cu toţii, au revenit şi băieţii de la loturile naţionale. Nicuşor este mai bine, pentru că şi el a avut anumite probleme de sănătate. În rest, în lotul nostru care a rămas aici şi ne-am antrenat, nu cred că există vreun jucător care să nu fi trecut prin această viroză / gripă în ultima săptămână“, a spus antrenorul, dezamăgit.

VEZI VIDEO!

„Pregătirea acestui meci cu FCSB începe astăzi (joi – n.r.)! Va fi un antrenament de recuperare pentru jucătorii care vin de la loturile naţionale. Cu ceilalţi o să intrăm puţin în ritmul meciului şi încercăm să aşezăm puţin echipa. O să încercăm să vorbim despre ceea ce avem de făcut duminică seară. Nu este uşor în momentul în care ai parte despre asemenea evenimente. Dar nici nu sunt în faţa dumneavoastră aici să mă plâng de ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să gândim pozitiv şi sper ca jucătorii care au trecut prin această viroză să fie bine la meciul de duminică seară. Nu vor fi 100% apţi, dar eu sper ca atmosfera, stadionul, rezultatul pe care trebuie să-l obţinem să le dea mai multă putere şi să se ridice la nivelul meciului. Ne gândim că prestaţia noastră de la Voluntari a fost mai slabă şi din cauza acestui virus, care era deja în mijlocul nostru. Altfel eu nu pot să-mi explic prestaţia unor jucători la meciul de la Voluntari. Nu avem cum să jucăm mai slab decât am făcut-o în meciul de la Voluntari“, a mai spus Reghecampf.

„Ne dorim să construim o echipă cu care să ne luptăm la campionat“

Laurenţiu Reghecampf a comentat puţin şi pe declaraţia făcută joi dimineaţă de patronul Mihai Rotaru. Acesta afirma că dacă va păstra lotul actual în în sezul următor, şansele pentru titlu vor fi foarte mari. El a vehiculat totodată că bugetul echipei s-ar ridica în sezonul următor la 7,5 milioane de euro.

„Pot să vă spun câteva lucruri în plus faţă de ceea ce a spus patronul Mihai Rotaru şi anume că într-adevăr ne dorim să construim o echipă cu care să ne luptăm la campionat. Trebuie să avem dublură pe fiecare poziţie! Trebuie să avem jucători care să se descurce în momentele dificile, cum au fost în meciul de la Voluntari. Ar trebui ca nivelul şi valoarea lor să-i ajute să nu piardă un asemenea meci. Dacă va fi cazul, cu siguranţă vom aduce jucători pe posturile unde avem nevoie. Nu trebuie să stau şi să-mi încarc memoria cu bugetul echipei. Eu cred că este un buget care te poate ajuta să câştigi un campionat. Nu ştiu acum dacă este mult sau puţin“, a punctat Reghecampf.

Acesta l-ar dori din vară şi pe Alex Mitriţă, care devine liber de contract, dar nu ştie dacă oficialii Ştiinţei vor reuşi să-i obţină semnătura:

„Dacă vom avea posibilitatea să-l aducem pe Alex Mitriţă… Ar fi o soluţie. Este un component al echipei naţionale, un jucător pe care-l cunostem. Eu l-am antrenat şi în Arabia Saudită şi cu siguranţă mi-aş dori să am un asemenea jucător. Nu ştiu însă dacă va fi posibil acest lucru. Şi el a ajuns la un nivel, îşi doreşte, probabil, să rămână la nivelul la care se află din toate punctele de vedere. Da, l-aş vrea, pentru că este un jucător bun, care ne-ar putea ajuta“.

Paul Papp: „Ne dorim să-i prindem din urmă“

Reprezentantul jucătorilor de la conferinţa de presă, Paul Papp, s-a arătat optimist în privinţa deznodământului confruntării cu FCSB. Fundaşul Ştiinţei a fost unul dintre cei mai afectaţi de gripă şi a punctat că lucrurile nu au fost deloc plăcute. El este bucuros că totul a reintrat pe făgaşul normal şi speră ca prestaţia alb-albaştrilor din jocul de pe Arena Naţională să fie de apreciat.

„Cred că ne aşteaptă un meci de dificil, cu o echipă bună a campionatului nostru. Sunt în faţa noastră , iar noi ne dorim să-i prindem din urmă. Cred că va fi un spectacol frumos. Am avut câteva zile foarte grele, în care am stat doar în pat şi am avut febră mare, 40. Acum mă simt mai bine şi sper ca la ora meciului să fiu 100% şi să pot să dau totul pentru echipă“, a declarat Papp.

El a explicat şi prestaţia dezamăgitoare din meciul cu Voluntari şi speră ca suporterii să fie alături de echipă în continuare.

„Am făcut un joc destul de slab. Nu trebuie să dăm vina pe unul sau pe altul. Cred că toată echipa a fost de vină. Ne pare rău că nu am scos un rezultat pozitiv, dar asta se întâmplă în fotbal. Nu poţi să câştigi fiecare meci. Ne dorim asta, dar se întâmplă să ai şi dezamăgiri. Sperăm să luăm cele 3 puncte de duminică, de la Bucureşti şi să ne apropiem de FCSB“, a subliniat Paul Papp.

Liga 1, play-off – etapa 3

Sâmbătă, 2 aprilie:

ora 17.30: FC Voluntari – Farul

Duminică, 3 aprilie:

ora 19.00: FCSB – „U“ Craiova

Luni, 4 aprilie:

ora 21.00: CFR Cluj – FC Argeş

Clasament:

1.CFR Cluj 42 puncte (golaveraj 3-1)

2.FCSB 37 (5-2)

3.„U“ Craiova 30 (4-3)

4.Voluntari 27 (4-4)

5.Farul 25 (0-2)

6.Argeş 24 (2-6)

Liga 1, play-out – etapa 3

Vineri, 1 aprilie:

ora 17.30: FCU Craiova – Mioveni

ora 20.30: Chindia – Dinamo

Sâmbătă, 2 aprilie:

ora 12.00: UTA – Mediaş

ora 20.30: Rapid – Botoșani

Luni, 4 aprilie:

ora 18.00: Sepsi – Clinceni

Clasament:

1.Botoşani 29 (6-0)

2.Rapid 26 (4-1)

3.Sepsi 24 (3-1)

4.UTA 23 (3-1)

5.FCU 21 (2-0)

6.Chindia 19 (0-1)

7.Mioveni 18 (2-3)

8.Dinamo 10 (1-3)

9.Clinceni 3 (0-4)

10.Mediaş -11 (0-7)

