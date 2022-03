Vlad Chiricheş: „Au fost multe momente în care am fost certaţi“

Căpitanul naţionalei României, Vlad Chiricheş, a declarat că este obişnuit cu criticile venite în urma evoluţiilor nesatisfăcătoare, cum a fost cazul după amicalul cu Grecia, pierdut vineri, pe stadionul „Steaua“, scor 0-1. El a precizat că în partida amicală cu Israel, programată astăzi, de la ora 20.45 (Pro X), la Netanya, tricolorii trebuie să fie mai agresivi decât în meciul cu elenii.

„Trebuie să avem o dăruire mult mai mare la meciul cu Israelul, să fim mult mai agresivi. Ne dorim foarte mult să câştigăm şi vom face tot posibilul să realizăm asta. Eu sunt obişnuit cu criticile! Au fost multe momente în cariera mea când am fost certaţi, când nu toată lumea a fost mulţumită de jocul nostru. Ştim foarte bine ce am greşit, ce am fi putut face mai bine… Este foarte bine că vine meciul acesta. Sperăm să ne ridicăm la cel mai bun nivel al nostru şi să câştigăm. Am fost testaţi pentru Covid-19. Acum toată lumea este bine şi suntem pregătiţi pentru joc“, a declarat Chiricheş.

El a spus că în timpul în care se află la lotul naţional nu are timpul necesar să influenţeze starea de spirit a jucătorilor mai tineri: „E foarte greu să influenţez eu jucătorii tineri într-o săptămână la lot. Ei trebuie să joace bine la echipele de club şi să continue să vină la echipa naţională“.

