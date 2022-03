Edi Iordănescu, îngrijorat înaintea jocului din Israel: „Starea de spirit e foarte proastă!“

Învinsă vineri de Grecia cu 1-0, naţionala României va juca astăzi, de la ora 20.45 (Pro X), un nou meci amical, cu Israelul, la Netanya.

Selecţionerul României, Edi Iordănescu, a afirmat că starea de spirit în cadrul lotului este una foarte proastă. Motivul este dat de faptul că jucătorii se confruntă cu trei focare diferite: viroză, gripă şi Covid-19. El s-a arătat însă încrezător în ceea ce priveşte amicalul cu Israel.

„Am avut trei focare diferite: viroză, gripă şi Covid-19. Starea de spirit e foarte proastă! După jocul cu Grecia aveam o teamă, pentru că ştiam că mai sunt anumite probleme şi există riscul să mai apară şi alte cazuri. Mai mult, în jocul cu Grecia am avut trei jucători care au evoluat cu Covid-19. Chiar am făcut o paralelă cu cifrele lor din trecut şi au fost semnificativ mai proaste. Am venit aici (În Israel – n.r.) cu alt entuziasm.

Încercăm să folosim testul ăsta ca să mai primim anumite răspunsuri. Încercăm să recuperăm jucătorii, să dăm minute, să dăm şansă şi celor care au jucat mai puţin şi să primim şi de la ei răspunsuri. Dar, din păcate, pentru noi contextul a fost unul aproape dezastruos. Nu m-aş fi aşteptat la aşa ceva şi nu m-am gândit că o să avem o asemenea situaţie. Încercăm să corectăm lucrurile care nu au fost în regulă la meciul cu Grecia, să mai construim un pic pentru ce urmează. Dar eu rămân la fel de solid în gândire. Cred în potenţialul echipei naţionale şi în faptul că această generaţie are capacitatea să crească într-un timp relativ scurt“, a declarat Iordănescu.

„Trebuie să ne întărim în momentele astea“

Tehnicianul tricolorilor a afirmat că atentatul care a avut loc duminică seară, la o distanţă mică de Netanya, oraşul unde va avea loc partida cu Israel, a afectat mai mult starea de spirit.

„La ce am trăit în ultimele 10 zile, clar asta ne mai lipsea. Se creează o stare foarte proastă, pentru că băieţii văd că le mai pică un coleg. Am avut câte 4-5 închişi în cameră, le duceam mâncarea la uşă. Au fost momente foarte grele. Eu am mai trecut prin asta de două ori, o dată la CFR şi în mandatul de la FCSB, dar ştiam că este Covid-19 şi aia e. Acum nici nu ştiam care ce are. Era ca la spital, nu în cantonament. În plus, recunosc, am fost şi noi în dificultate, pentru că se schimba starea de la o oră de la alta. Nu este uşor.

Acum, când am ajuns şi am primit vestea asta, parcă a fost încă o situaţie care apasă mai multă presiune. Dar trebuie să ne întărim în momentele astea, trebuie să strângem rândurile, să depăşim acest obstacole. Trebuie să avem o mentalitate mai puternică şi să ne luptăm să depăşim lucrurile astea care sunt extrasportive. Poate ăsta a fost ghinionul… Îmi doresc să cred că am epuizat acum toate ghinioanele şi în vara să fim semnificativ mai bine“, a mai spus Iordănescu, citat de Agerpres.

„Trebuie să ne testăm să vedem unde suferim“

Pentru partida cu Israel, selecţionerul a anunţat că media de vârstă a jucătorilor este cu puţin peste 25 de ani. Asta pentru că a fost nevoit să aducă fotbalişti tineri în urma cazurilor de Covid-19 apărute în lot.

„Suntem în faţa unui nou test. Personal aşteptam foarte mult această acţiune, chiar dacă au fost stabilite înainte ca eu să fiu numit, este un adversar competitiv. Am venit cu entuziasm, sunt momente pe care trebuie să le valorificăm, trebuie să ne testăm să vedem unde suferim. Din păcate, factorii externi au afectat starea de spirit, cât şi acţiunea propriu-zisă. Am venit cu un lot un pic modificat, pentru că de la jocul cu Grecia am pierdut şase jucători şi am apelat la doi jucător foarte tineri, la Petrila şi la Olaru. În momentul de faţă avem o medie de vârstă puţin peste 25 de ani.

Am venit cu emoţii, pentru că în ziua deplasării am mai făcut la Bucureşti încă o testare, încă una în plus aici, pe aeroport, şi ne-am bucurat că astăzi am primit ceva veşti bune. Dintre cei patru jucători pe care mizasem la meciul cu Grecia, care au avut probleme, cu viroză şi gripă, am reuşit să recuperăm doi. Să vedem dacă la ora jocului vom putea avea 23 de jucători să îi putem pune pe foaie şi să putem construi un prim ‘unsprezece’ cât de competitiv se poate“, a menţionat Edi Iordănescu.

„Trebuie să lucrăm mai mult în echipă“

Selecţionerul României speră ca jucătorii săi să depăşească perioada nefastă şi să se concentreze pentru partida cu Israel, pe care o consideră un test important.

„În loc să ne concentrăm pe fotbal apar aceste lucruri care ne-au afectat într-o manieră în care nu trebuia să se întâmple. Da, a fost greu, dar nu vreau să cădem în capcana să ne construim alibiuri, să ne găsim scuze şi la joc să fim cu capul în continuare la situaţia asta. Chiar dacă a fost greu, trebuie să o lăsăm în urmă şi să avem o prestaţie care să îmi dea încredere pentru ceea ce urmează. Lucrăm în a construi o identitate. Încercăm să fim foarte atenţi în selecţie şi căutăm un anume profil de jucători.

Trebuie să fim mai coerenţi în ceea ce facem, să lucrăm mai mult la organizarea de joc. Ce nu mi-a plăcut în jocul cu Grecia a fost faptul că am simţit că nu avem puterea mentală pe care trebuie să o aibă un grup solid. Trebuie să fim mai decisivi, mai agresivi, să luptăm mai mult. Grupul are talent, are potenţial, însă trebuie să lucrăm mai mult în echipă. Trebuie să reacţionăm mai mult în echipă, să fim mai clari în ceea ce facem“, a mai spus Iordănescu.

Cine a ieşit şi cine a intrat în lot

Alexandru Maxim, puternic afectat de o viroză respiratorie, şi Mario Camora, cu probleme musculare, nu au făcut deplasarea în Israel. Alţi patru fotbalişti, Răzvan Marin, Alexandru Mitriţă, Deian Sorescu şi Florin Tănase, şi secundului Florin Constantinovici, au ieşit din programul tricolorilor şi au intrat în izolare, fiind testaţi pozitiv la Covid-19 a doua zi după meciul cu Grecia (0-1).

În lot se află, în schimb, Claudiu Petrila şi Darius Olaru (FCSB), convocaţi de urgenţă, precum şi Nicuşor Bancu, Cristian Manea, Dennis Man şi Denis Alibec, care nu au putut evolua contra Greciei din cauza unei viroze.

