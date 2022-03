Voluntari – „U“ Craiova / Alexandru Creţu: „Vom reacţiona mai bine în momentele grele“

Universitatea Craiova turează „motoarele“, pentru că mâine, de la ora 20.30, o va întâlni pe FC Voluntari, în Ilfov, şi vizează victoria. Ar fi a opta consecutivă şi ar aduce-o pe Ştiinţa la doar un punct de FCSB, ceea ce ar pune presiune pe echipa lui Anton Petrea.

„Este foarte important să luăm cele 3 puncte“

Atmosfera din sânul echipei din Bănie este foarte bună. O spune Alexandru Creţu, care a punctat că „leii“ au tot ce le trebuie ca să-şi adjudece victoria pe stadionul „Anghel Iordănescu“.

„E foarte important să avem continuitate în rezultate. Vom întâlni o echipă bine organizată, cu jucători cu experienţă. Sunt sigur că nu ne vor da prea multe şanse să înscriem, dar vom fi concentraţi şi este foarte important să luăm cele 3 puncte. E foarte important să aduni victorii! Se vede asta şi în timpul antrenamentelor, pentru că atmosfera de la echipă este frumoasă şi asta ne dă curaj pentru următorul meci. Mă bucur că acum toată echipa trece printr-o perioadă foarte bună. Toţi jucătorii sunt în formă şi ne motivează pe fiecare să avem o concurenţă bună la antrenament. Cred că avem şi mai multă experienţă acum, după cele 7 meciuri în care nu am câştigat, şi vom reacţiona mai bine la momentele grele“, a spus mijlocaşul Ştiinţei.

„Titlul se joacă până în ultima etapă“

Seria bună de rezultate reuşită de alb-albaştri nu l-a făcut pe Alex Creţu să viseze prea departe, la titlu.

„Acum nu mă gândesc la titlu. Mă gândesc doar la următorul meci. E foarte important ca noi să tratăm foarte serios fiecare meci şi vom trage linie la final. Cred că titlul se joacă până în ultima etapă. Noi intrăm în cursă doar în funcţie de ce se întâmplă cu CFR. Dacă ei vor avea acelaşi parcurs ca până acum va fi foarte greu“, a subliniat Creţu.

Acesta a explicat şi evoluţiile bune pe care le-a avut în ultimul timp şi speră să continue ascensiunea.

„Sunt conştient că nu eram într-o formă bună la început, când am venit, dar în cariera de fotbalist treci prin diferite momente. În decembrie şi ianuarie m-am pregătit super bine, dar şi în cantonament, în Antalya, cu toate că nu am prins-o pe toată. M-am dedicat 100% şi încerc să fiu concentrat în cursul săptămânii la fiecare antrenament. Tot timpul îmi propun să dau 100% şi asta cred că îmi ridică nivelul. Nu m-am gândit ca să iau anul 2021 ca pe un an negru pentru mine. Cred că am trecut cu bine peste el şi am prins mai multă experienţă. Am învăţat din toate alegerile pe care le-am făcut şi nu regret nimic“, a încheiat Alexandru Creţu.

Clasament oferit de flashscore.ro

Liga 1, play-off – etapa 2:

Vineri, 18 martie:

ora 20.30:

Voluntari – „U“ Craiova

Sâmbătă, 19 martie:

ora 20.30:

Farul – CFR Cluj

Duminică, 20 martie:

ora 19.00:

FC Argeş – FCSB

