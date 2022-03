Universitatea Craiova se pregătește pentru ultimul joc din campionatul regular al Ligii 1. Alb-albaștrii întâlnesc luni, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Farul Constanța. Ambele formații și-au asigurat prezența în play-off, dar asta nu înseamnă că vor aborda jocul nepăsătoare. Din contră! Se anunță un joc deschis, iar Știința este decisă să încheie socotelile pe locul 3, urmând să continue urmărirea formației FCSB în minicampionatul ce va urma.

Laurențiu Reghecampf: „Va fi un meci deschis“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, a afirmat sâmbătă, într-o conferință de presă, că se așteaptă un meci deschis, fiind convins că Farul va juca ofenisv.

„Cred că va fi un meci deschis, pentru că se întâlnesc două echipe care joacă fotbal și care sunt deja calificate în play-off. Acest lucru va fi benefic pentru spectatori. Din partea noastră există o concentrare maximă. Ne dorim foarte mult să ne câștigăm meciul. Suntem datori, pentru că primul meci l-am pierdut cu 1-0. Sunt sigur că reacția jucătorilor va fi foarte bună“, a spus tehnicianul Științei.

„Este bine pentru noi că întâlnim o echipă care joacă ofensiv, pentru că atunci vom avea și noi șansele noastre. Este mult mai greu când joci cu o echipă care stă foarte bine organizată pe faza defensivă și alege doar contraatacul. Așa cum știm echipa din Constanța și pe Gică Hagi, Farul o să joace deschis, o să încerce să dea goluri, lucru care ne convine“, a completat Reghe.

Revin Ivan, Koljic și Vlădoiu. Lipsește Baiaram, suspendat

Laurențiu Reghecampf se bucură că lotul va fi îmbunătățit pentru jocurile care vor urma.

„Baiaram este suspendat pentru meciul acesta. Mă bucur foarte mult că revin o parte dintre jucătorii care au avut probleme. Elvir Koljic revine după o perioadă mai lungă, îi vom avea pe Andrei și Vlădoiu, care au fost răciți. Sper ca pe parcursul săptămânii viitoare să revină Găman și Marius Constantin. Încet-încet, o să formăm un grup puternic, cu o bancă puternică, o echipă care se respectă și care dorește să-și îndeplinească obiectivele. Vrem să fim cât mai sus în play-off, să reușim să facem meciuri bune etapă de etapă. Este foarte important să terminăm campionatul regular pe locul 3. Deci acest meci cu Farul este foarte important pentru noi. În același timp, ne dorim să câștigăm Cupa României“, a punctat Reghecampf.

Îl sprijină pe Markovic

Întrebat despre evoluțiile oscilante ale lui Jovan Markovic, al patrulea marcator al țării, cu 9 goluri, antrenorul Universității Craiova a spus:

„Trebuie să avem puțină răbdare. Marko este un jucător tânăr, trebuie să lupte pentru locul lui în echipă, are o concurență foarte mare, pentru că revine Elvir Koljic. A făcut un meci bun la Mioveni, trebuie să continue pe aceeași linie. Este atacant și nu este prima dată când a marcat. Dacă vă uitați la minutele jucate și la golurile marcate este undeva în top, pentru că nu a jucat foarte mult. Mai are foarte mult de muncă, îi prinde bine concurența, are parte și de o echipă puncternică în spate, deci nu este numai meritul lui. Sper să înțeleagă ceva din această perioadă, să muncească mai mult la antrenamente și să o țină pe drumul ăsta că va fi foarte bine pentru el“.

„Ne-am învățat lecția“

Laurențiu Reghecampf a explicat și revenirea Universității Craiova, cele 5 victorii consecutive, mai exact.

„Am avut o serie bună la începutul lunii noiembrie, apoi am pierdut foarte multe puncte din cauza greșelilor personale și din neatenția unor jucători la anumite faze. Aceste lucruri ne-au costat foarte mult. Am tras foarte mult în același timp, trebuie să fim sinceri, și chiar am tremurat în anumite momente pentru a fi într-o poziție de a juca în play-off. Ne-am învățat lecția, știm ce avem de făcut și, cu siguranță, concentrarea va fi mult mai mare“, a spus Reghe.

„Nu este nicio transformare, este valoarea jucătorilor, valoarea echipei. Am făcut lucruri normale. Am avut la dispoziție majoritatea jucătărilor meci de meci și s-a cristalizat puțin un prim unsprezece. Lucrul acesta se vede de la etapă, la etapă. Ne dorim să păstrăm acest ritm și în play-off! Sper ca jucătorii să înțeleagă ceea ce lucrăm în fiecare zi la antrenamente. Noi cu echipele din fața noastră nu am câștigat puncte. O să intrăm în play-off și vreau să avem o altă atitudine, o altă abordare. Cu siguranță și jucătorii sunt nerăbdători să le întâlnescă din nou pe FCSB și CFR, plus echipele care vor fi lângă noi în această luptă, Farul Voluntari… Ne dorim să câștigăm etapă de etapă“, a completat antrenorul.

Andrei Ivan: Trebuie să ne luăm revanșa

Din tabăra jucătorilor Științei, Andrei Ivan a spus că se așteaptă la o partidă dificilă cu Farul și că punctele trebuie să rămână în Bănie.

„O să fie un meci destul de greu. În tur am pierdut la ei, cu 1-0, și trebuie să ne luăm revanșa. Luni seară trebuie să intrăm pe teren și să luăm cele 3 puncte. Trebuie să fim cât mai sus la final, să fim pe podium. Mai întâi trebuie să cucerim Cupa și apoi să terminăm cât mai sus“, a spus Ivan, subliniind că este apt: „Sunt foarte bine! Am avut o răceală normală și acum mă bucur că am revenit“.

Andrei Ivan se bucură pentru Jovan Markovic că a reușit să ajute echipa în lipsa lui și că se află la un pas de podiumul golgheterilor.

„Mă bucur că a marcat la Mioveni. Îl ajut și eu de la meci, la meci să înscrie, dar important este să câștige echipa“, a comentat Andrei Ivan, al doilea marcator al țării, cu 11 goluri.

Etapa 30 (ultima din campionatul regular):

Vineri, 4 martie:

Sepsi – FCU Craiova 2-1

Sâmbătă, 5 martie:

UTA Arad – CS Mioveni 2-1

ora 20.30: Rapid – Academica Clinceni

Duminică, 6 martie:

ora 15.00: Gaz Metan Mediaş – Chindia Târgoviște

ora 17.30: CFR Cluj – Dinamo

ora 20.30: FCSB – FC Voluntari

Luni, 7 martie:

ora 20.30: Universitatea Craiova – Farul

ora 20.30: FC Botoșani – FC Argeş

Clasament:

