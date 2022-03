Universitatea Craiova a transferat şase jucători de la Academia „Gică Popescu“!

Managerul Academiei „Gică Popescu“, Paul Răducan, a declarat astăzi, în exclusivitate pentru GdS Sport, că şase dintre jucătorii de la Hanul Doctorului au fost cedaţi concitadinei Universitatea Craiova. Nu este singura mutare de acest gen, în trecut ajungând la gruparea alb-albastră peste 10 tineri de perspectivă.

„Noi am fost deschişi întotdeauna colaborării şi am mai dat şi în trecut jucători Universităţii Craiova. Astăzi am semnat transferul a şase jucători de perspectivă. Este vorba despre Leonard Tîrşogoiu (atacant), Cosmin Stancu (fundaş central), Ionuţ Mitrache (mijlocaş central), Bogdan Pătru (fundaş stânga), Cosmin Raicovici (mijlocaş stânga). Toţi sunt născuţi în 2005. De asemenea, la Universitatea a ajuns şi Adrian Daniel Buţurcă, un mijlocaş stânga născut în 2004. I-am cedat definitiv, fără niciun procent şi fără niciun ban, tot pentru a îmbunătăţi colaborarea dintre noi. Am luat această decizie pentru fotbal şi pentru educaţie. Repet: nu am făcut-o pentru bani!

Vreau să subliniez că aceşti jucători au ajuns acolo ca urmare a solicitărilor primite din partea celor de la Universitatea Craiova pentru anumite posturi. Asta nu îneamnă că sunt cei mai buni. Avem şi alţi jucători de mare valoare, în care ne punem toate speranţele că vor reuşi să-şi facă loc în fotbalul de înaltă performaţă. Vor urma şi alte plecări în viitor, atât la Universitatea Craiova, cât şi la alte echipe care ne solicită juniorii, dar de data aceasta a fost fără procente“, a declarat Paul Răducan, pentru GdS Sport.

Citeşte şi: Liga 3 / CSO Filiaşi intră în „focuri“. Sâmbătă susţine restanţa cu Potcoava