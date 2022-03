Liga 3 / CSO Filiași a remizat cu Petrolul Potcoava

Formațiie CSO Filiași și Petrolul Potcoava au terminat la egalitate, scor 2-2 (1-1), partida susținută sâmbătă după amiază, pe terenul artificial al bazei sportive „Aripile“ din Craiova. Acest duel a fost restant din etapa 9 a Ligii 3, seria 6.

Golurile doljenilor au fost marcate de Eduard Dina (penalti) și David Stăiculescu.

CSO Filiași: Uruiocea – Calu, Stăiculescu, Dina, Prunaru – Pencea, Crețu, Armășelu – Militaru, Manolache, Vulpe. Au mai intrat: Vîlcică, Tudor, Scuturoiu, Șegău.

„Am făcut o primă repriză destul de slabă. În cea de-a doua băieții și-au schimbat atitudinea, dar nu suficient cât să câștigăm. Am luat golul doi imediat după pauză și am alergat după egalare. Am reușit, am mai avut după o ocazie mare, prin Scuturoiu, și puteam câștiga. Una peste alta, cred că rezultatul este echitabil. Nu meritam să câștigăm la cum ne-am prezentat. Trebuie să strângem rândurile, pentru că mai avem două meciuri acasă și trebuie să le câștigăm“, a declarat antrenorul formației CSO Filiași, Victor Naicu, pentru GdS Sport.

Liga 3, seria 6 – etapa 16:

Vineri, 11 martie – ora 15.00: Vedița Colonești – Flacăra Horezu.

Sâmbătă, 12 martie – ora 15.00: Sporting Roșiori – Universitatea II Craiova, Viitorul Dăești – CSM Slatina, Petrolul Potcoava – Minerul Costești, CSO Filiași – CSM Alexandria.

Clasament: 1. Viitorul Dăeşti 37 puncte (golaveraj 28-10), 2. CSM Slatina 36 (37-8), 3. CSM Alexandria 26 (23-16), 4. Vediţa Coloneşti 23 (19-21), 5. CSO Filiaşi 21 (23-23), 6. Sporting Roşiori 20 (20-22), 7. Petrolul Potcoava 18 (21-25), 8. Universitatea II Craiova 14 (23-19), 9. Flacăra Horezu 14 (13-28), 10. Minerul Costeşti 4 (11-46).

