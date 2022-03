Jovan Markovic: „Mă bucur că am marcat și sper să o țin tot așa“

Marcator al unei duble în partida CS Mioveni – Universitatea Craiova 0-3, atacantul Jovan Markovic a afirmat după joc că este bucuros că a contribuit la cea de-a cincea victorie consecutivă a Ştiinţei.

„Ne bucurăm că am reușit să câștigăm meciul. Sunt importante cele trei puncte! Mă bucur că am marcat și sper să o țin tot așa! Îmi fac jocul cum trebuie și, dacă marchez, bine, daca nu, sper să joc cât mai bine în fiecare meci. Pot mai mult și sper să nu se termine aici. Ne lipsesc mulți jucători. Când revin, sper să fim și mai puternici de atât. Am pierdut ușor unele puncte, dar trebuie să o luăm de la capăt după fiecare meci și sper ca în play-off să nu mai fie așa. Vrem să terminăm cât mai sus în campionat, să câștigăm Cupa și să marchez cât mai multe goluri“, a declarat Jovan Markovic.

Jucătorul Universității Craiova a vorbit și despre conflictele din Ucraina: „E un sentiment urât (n.r. – despre războiul din Ucraina). Nu ne așteptam să fie chiar așa. Sper să se oprească cât mai repede și le doresc multă sănătate celor din Ucraina”.

Alb-albaştrii, solidari cu poporul ucrainean

De menţionat faptul alb-albaştrii au evoluat la Mioveni cu tricouri personalizate, fiind solidari cu poporul ucrainean, în contextul războiului început de Rusia lui Vladimir Putin.

„UNIȚI PENTRU UCRAINA!“ au scris oltenii într-un comunicat, în care şi-au explicat gestul.

„Astăzi nu este doar despre fotbal, ci și despre solidaritatea față de poporul ucrainean, aflat în fața pericolului extincției ca urmare a invadării Ucrainei de către forțele armate ale Federației Ruse. Nu putem trece cu vederea acest război fără sens care, în ultima săptămâna, a zguduit omenirea. Astăzi este despre vecinii noștri și despre faptul că suntem, cu toții, alături de ei“, au notat reprezentanţii Ştiinţei.

Tricourile au fost personalizate cu numele celor mai importante orașe din Ucraina, în care mii de cetățeni ucraineni și-au dat viața pentru a-și apăra patria. Acestea au fost oferite după joc Peluzei Nord Craiova pentru a fi scoase la licitație pe pagina oficială de Facebook a galeriei. Toată suma adunată va fi apoi donată ONG-urilor din Ucraina pentru a ajunge la oamenii care se zbat să supraviețuiască.

