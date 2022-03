Bogdan Vătăjelu, marcat de războiul din Ucraina!

Universitatea Craiova a rămâs pe locul 3 după 3-0 cu CS Mioveni, iar la final fundașul Bogdan Vătăjelu s-a arătat bucuros de reușita din Argeș.

„Suntem foarte fericiți. Am legat cinci victorii și sper să continuăm această serie până la finalul play-off-ului. Sincer, în prima repriză au fost mai greu de desfăcut. Am marcat primul gol și dupa aceea rapid și pe al doilea. Au început să lase spații mai mari și mai puteam să mai marcăm două goluri (…) Sigur că asta este fața echipei! Altfel nu am fi ajuns la această serie. Dacă ne uităm și în trecut, cred că am avut și ghinion. Am colegi de valoare, suntem o formație cu pretenții. Dacă stăm să ne gândim la ce am puncte am fi putut câștiga, eram mult mai sus și altfel se vorbea de noi. Așa ne place nouă, să ne trezim când suntem puțin jos. Asta nu e ok“, a spus Vătăjelu.

„Trebuie să continuăm seria asta și de la anul să începem să fim altfel, pentru că asta e fața Craiovei. Și ne putem bate cu orice echipă din România. Ne dorim să continuăm pe aceeași linie, cu victorii, și pe cine vom încurca, vom vedea. La campionat, matematic mai sunt șanse, dar este puțin mai greu. Noi ne dorim să câștigăm meciuri, pentru noi, pentru club, și să prindem loc de Europa“, a completat Bogdan Vătăjelu.

Lacrimi pentru poporul ucrainean

Întrebat despre războiul din Ucraina, Bogdan Vătăjelu a izbucnit în lacrimi.

„Sincer, eu evit să mă mai uit pe rețelele de socializare. De când am familie, copii, mi-e puțin mai greu să mă uit. Încerc să nu plâng. Dar mi-e greu, pentru că mă uit cum fug alții din țara lor“, a declarat Bogdan Vătăjelu.

