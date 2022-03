Nicolo Napoli: „Băieții au făcut un meci foarte mare“

Antrenorul formației FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a bucurat mult pentru victoria cu Rapid, scor 3-2, și și-a felicitat elevii.

„Băieții au făcut un meci foarte mare. Am avut forța să revenim în meci, am egalat, am marcat pentru 2-1 și 3-1. Au mai dat și ei un gol. S-a jucat deschis, este bine că am câștigat noi cele trei puncte. Vom juca cu Sepsi în următorul meci. Sepsi e o echipă bună, cu un antrenor bun, dar și U Craiova 1948 are un antrenor bun. Va fi un duel italian. Va fi greu. După victoria asta sunt mai liniștit, dar acum trebuie să ne încărcăm bateriile și să facem un meci foarte bun la Sepsi ca să câștigăm puncte. A fost penalti clar la Bălan, dar la rezultatul acesta nu mai contează“, a declarat Nicolo Napoli.

