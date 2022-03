Andrea Compagno: „Am simțit că putem câștiga“

Atacantul formației FCU Craiova, Andrea Compagno, a declarat la finalul meciului cu Rapid, câștigat cu 3-2, că a știut ce-i trebuie echipei sale pentru a se impune.

„După ce am marcat primul gol, am simțit că nu era un moment bun pentru ei și am spus echipei mele că este momentul să fim agresivi. Am simțit că putem câștiga. Așa a și fost. A fost o partidă clasică. Este o motivație când jucăm împotriva Rapidului. Anul acesta am câștigat, anul trecut am câștigat, sperăm că vom câștiga și în viitor“, a declarat Andrea Compagno.

