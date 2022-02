Universitatea Craiova a susţinut astăzi conferinţa de presă premergătoare partidei cu Chindia Târgovişte, din cadrul etapei 28 din Liga 1. Disputa cu dâmboviţenii va avea loc vineri, 25 februarie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Antrenorul grupării din Bănie, Laurenţiu Reghecampf, a afirmat că se aşteaptă la o dispută dificilă, dar speră ca elevii săi să obţină o victorie frumoasă.

„Este un meci important, în care avem ocazia să câştigăm 3 puncte foarte importante pentru situaţia noastră din clasament. Bineînţeles că aici trebuie să aşteptăm şi rezultatele celorlalte echipe, dar pentru noi obiectivul principal este să câştigăm meciul şi să continuăm această perioadă bună prin care trecem. Echipa trebuie să joace mai bine, pentru că la ultima partidă, de la Giurgiu, împotriva celor de la Clinceni, nu am făcut ce trebuia din anumite motive, dar nici nu mai contează. Sunt încrezător! De la meci, la meci văd o creştere importantă la mulţi jucători din punct de vedere fizic şi tactic. Ambiţia lor a crescut şi îi văd în fiecare zi că vor mai mult. Am şi discutat cu ei la stadion şi am convenit să intrăm în play-off de pe locul 3 şi să încercăm să facem o figură frumoasă“, a spus Laurenţiu Reghecampf.

Acesta a mai vorbit despre viitoarele reveniri ale jucătorilor cu probleme medicale, dar şi despre tragerea la sorţi din Cupa României.

VEZI CONFERINŢA DE PRESĂ ÎN FORMAT VIDEO!

Din rândul jucătorilor, Paul Papp, i-a asigurat pe fani că toată echipa ştie ce are de făcut ca Universitatea Craiova să bifeze a patra victorie consecutivă.

„Cred că ne aşteaptă un meci foarte dificil, având în faţă un adversar care ştie foarte bine să se apere. Noi am lucrat zilele acestea bine la antrenamente, ştim ce avem de făcut şi sperăm să luăm cele 3 puncte. Ne dorim să intrăm în play-off de pe locul 3. Este important să câştigăm fiecare partidă! Nu cred că ar trebui să ne relaxăm, pentru că jucăm pentru noi, pentru suporteri, club. Este foarte important să avem rezultate pozitive, pentru că atunci ai şi încredere. E important să gândim pozitiv şi să o ţinem pe aceeaşi linie“, a declarat Paul Papp.

Foto: Alex Vîrtosu

Liga 1, etapa 28

Vineri, 25 februarie:

ora 17.30: UTA Arad – Academica Clinceni

ora 20.30: „U“ Craiova – Chindia Târgoviște

Sâmbătă, 26 februarie:

ora 15.00: Gaz Metan Mediaş – FCU Craiova

ora 17.30: Sepsi – CFR Cluj

ora 20.30: Rapid – Dinamo

Duminică, 27 februarie:

ora 13.00: FC Argeş – FC Voluntari

ora 15.30: FC Botoșani – CS Mioveni

ora 21.00: FCSB – Farul Constanţa

Clasament:

Clasament oferit de flashscore.ro

