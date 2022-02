Liga Campionilor / Villarreal şi Juventus, egale pe „Estadio de la Ceramica“

Villarreal şi Juventus Torino au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida susţinută marți seară, pe „Estadio de la Ceramica“, în manşa tur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Italienii au deschis scorul prin Vlahovic în minutul 1. Spaniolii au egalat în minutul 66, prin Parejo.

Villarreal: Rulli – Foyth, Albiol, Torres, Alfonso Pedraza (’79, Estupinan) – Chukwueze (’90, Pino), Capoue, Parejo, Moreno (’79, Trigueros) – Lo Celso, Danjuma (’90, Dia). Antrenor: Unai Emery.

Juventus: Szczesny – De Sciglio (’87, L. Pellegrini), Danilo, de Ligt, Alex Sandro (’46, Bonucci) – Cuadrado, Locatelli (’71, Arthur), Rabiot, McKennie (’81, Zakaria) – Vlahovic, Morata. Antrenor: Massimiliano Allegri.

Returul va avea loc la Torino, pe 16 martie.

Unai Emery: „Echipa a avut o foarte bună reacţie“

Unai Emery, antrenorul echipei Villarreal, a lăudat prestaţia jucătorilor săi, care au avut „o foarte bună reacţie“ după primirea golului.

„Radu Albiol a făcut un meci enorm, el ne-a dat luciditatea necesară! Meciul s-a schimbat în 30 de secunde, dar apoi noi am reuşit să recuperăm şi să facem meciul pe care l-am vrut. Am generat situaţii, nu am permis să fim puşi în pericol pe contre. Echipa a oferit o foarte bună reacţie, cu maturitate, experienţă individuală a anumitor jucători şi experienţă colectivă. Eu cred că astăzi, echipa a trecut peste un prag mental, la nivelul de maturitate“, a spus Emery.

Massimiliano Allegri: „Juventus trebuie să dea dovadă de răbdare în retur“

De partea cealaltă, antrenorul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, consideră că elevii săi trebuie să dea dovadă de „răbdare“ în returul cu Villarreal.

„Sunt mulţumit de reacţia echipei. Suntem în plină formă în acest moment. Regret doar golul încasat, pentru că totul a decurs bine, dar am început să suferim în situaţii periculoase, iar Dani Parejo a marcat acel gol. Am făcut faţă destul de bine acestui meci foarte complicat. Meciul retur va fi ca o finală! Va trebui să dăm dovadă de multă răbdare. Însă ştim foarte bine cu ce echipă ne confruntăm“, a spus Allegri.

Liga Campionilor, optimi de finală – tur:

Marţi 15 februarie:

Paris Saint-Germain – Real Madrid 1-0 (Mbappe ’90+4)

Sporting Lisabona – Manchester City 0-5 (Mahrez ‘7, B. Silva ’17, ’44, Foden ’32, Sterling ’58)

Miercuri 16 februarie:

RB Salzburg – Bayern Munchen 1-1 (Adamu ’21 / Coman ’90)

Inter Milano – Liverpool 0-2 (Firmino ’75, Salah ’83)

Marţi 22 februarie:

Chelsea Londra – Lille OSC 2-0 (Havertz ‘8, Pulisic ’63)

Villarreal – Juventus Torino 1-1 (Parejo ’66 / Vlahovic ‘1)

Miercuri, 23 februarie:

ora 22.00: Benfica – Ajax

ora 22.00: Atletico Madrid – Manchester United

