Chelsea a făcut un pas spre sferturile Ligii Campionilor

Deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, Chelsea, a învins-o pe Lille, cu scorul de 2-0, marţi seara, la Londra, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Chelsea a făcut un pas important spre sferturi graţie golurilor marcate de germanul Kai Havertz (‘8) şi de americanul Christian Pulisic (’63).

Chelsea: Mendy – Christensen, Silva, Rudiger – Azpilicueta, Kante, Kovacic (’51, Loftus-Cheek), Alonso (’80, Sarr) – Ziyech (’60, Niguez), Havertz, Pulisic (’80, Werner). Antrenor: T. Tuchel.

Lille: Jardim – Celik, Fonte, Botman, Djalo (’76, Gudmundsson) – Onana (’65, Yilmaz), Xeka, Andre – Sanches (’81, Ben Arfa), David (’81, Zhegrova), Bamba. Antrenor: J. Gouvervennec.

Statistică oferotă de flashscore.ro

Meciul retur este programat pe 16 martie, în Franţa.

Thomas Tuchel: „Victorie meritată“

Antrenorul german al formaţiei Chelsea, Thomas Tuchel, a declarat la finalul meciului de pe „Stamford Bridge“, că elevii săi au obţinut o victorie meritată în faţa francezilor.

„A fost un meci dificil, însă este o victorie meritată. Am fost excelenţi în primele zece minute, am avut ocazii şi am înscris primul gol. Apoi am fost puţin prea pasivi, am jucat prea jos. Nu am fost însă niciun moment în pericol. Ne-am apărat foarte bine la loviturile libere şi am rămas încrezători. Am reuşit încă o dată să nu luăm gol şi asta într-un mod foarte meritat. A trebuit să muncim din greu pentru a nu le oferi ocazii adversarilor“, a spus tehnicianul german.

Jocelyn Gourvennec: „Eficacitatea a fost de partea lui Chelsea“

Tehnicianul lui Lille, Jocelyn Gourvennec, şi-a exprimat dezamăgirea după înfrângerea suferită de campioana Franţei în faţa englezilor de la Chelsea.

„Evident, suntem decepţionaţi să pierdem la două goluri diferenţă, acesta este regretul. Nu am fost învinşi cu faze de clasă, ci am fost învinşi de un corner şi pe o contră jucată magnific. Eu consider scorul prea dur, prea sever faţă de ce am jucat noi. Ei au fost redutabili la anumite faze, noi nu am comis greşeli multe, dar asta a însemnat două goluri la final. Am jucat, am atacat, am arătat lucruri bune, dar eficacitatea a fost de partea lor“, a declarat antrenorul lui Lille.

Liga Campionilor, optimi de finală – tur:

Marţi 15 februarie:

Paris Saint-Germain – Real Madrid 1-0 (Mbappe ’90+4)

Sporting Lisabona – Manchester City 0-5 (Mahrez ‘7, B. Silva ’17, ’44, Foden ’32, Sterling ’58)

Miercuri 16 februarie:

RB Salzburg – Bayern Munchen 1-1 (Adamu ’21 / Coman ’90)

Inter Milano – Liverpool 0-2 (Firmino ’75, Salah ’83)

Marţi 22 februarie:

Chelsea Londra – Lille OSC 2-0 (Havertz ‘8, Pulisic ’63)

Villarreal – Juventus Torino 1-1 (Parejo ’66 / Vlahovic ‘1)

Miercuri, 23 februarie:

ora 22.00: Benfica – Ajax

ora 22.00: Atletico Madrid – Manchester United

Citeşte şi: FRF a stabilit pentru 12 aprilie data alegerilor pentru funcţia de preşedinte