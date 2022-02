Bogdan Vătăjelu: „Există încă presiunea calificării în play-off“

Fundașul Universității Craiova, Bogdan Vătăjelu, consideră că victoria cu Academica Clinceni nu a rezolvat ecuația calificării în play-off. El a explicat și evoluția mai puțin convingătoare din meciul cu Academica Clinceni.

„Dacă stai să te gândești la ce li s-a întâmplat cu Farul, toți ne așteptam să câștigăm cu 5-0, 6-0. Cred că știam și noi, dinainte, că nu se poate întâmpla același lucru. Nu aveau ce pierde și cred că au făcut un joc bunicel, iar noi am avut puține dificultăți. În prima repriză s-au închis mai bine, au jucat cu 5 fundași, au fost puțini agresivi, iar noi nu am putut să-i desfacem așa bine. În repriza a doua cred că mai puteam să marcăm două-trei goluri și eram mult mai bine, dar, cum ni se întâmplă mereu, ratăm destul de mult.

Îmi pare rău că am primit gol, pentru că obiectivul nostru era să nu primim. Trebuia să ne păstrăm calmul, pentru că nu era o situație foarte ușoară. Ne-au egalat la singura ocazie avută, dar ne bucurăm că am marcat rapid golul doi și, cum am mai spus, în partea secundă puteam să ne mărim considerabil avantajul“, a spus Vătăjelu.

„Există încă presiunea calificării în play-off. Dacă a câștigat și FC Argeș , iar echipele din spate s-au apropiat de noi… Vom avea meciuri grele cu Chindia, Mioveni și Farul. Trebuie să fim concentrați“, a completat Bogdan Vătăjelu.

Citește și: