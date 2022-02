George Cîmpanu: „Am făcut un pas important spre play-off“

George Cîmpanu, eroul formației Universitatea Craiova din meciul cu Academica Clinceni, câștigat sec, cu 3-1, a afirmat la finalul jocului de la Giurgiu că este bucuros pentru reușitele sale și pentru succesul care a apropiat-o și mai mult pe Știința de play-off.

„Mă bucur că am putut să-mi ajut echipa și că am câștigat. Mă bucur că am făcut un pas important spre play-off. Este prima mea dublă în Liga 1 și o dedic familiei mele. Sunt mulțumit cu cele două goluri și că am câștigat. A fost un meci greu. Noi am așteptam toată săptămâna jocul, iar Mister ne-a explicat că nu o să fie deloc o partidă ușoară. Ne-am așteptat la asta. E bine că am intrat concentrați și că am câștigat meciul“, a spus Cîmpanu, care a ajuns la 6 goluri în această ediție de Liga 1.

„Am văzut că a câștigat FC Argeș și cred că lupta pentru play-off se va duce până în ultima etapă. Noi vrem să ne clasăm cât mai sus. O să luăm fiecare meci în parte, o să încercăm să-l câștigăm și la sfârșit o să vedem unde ne clasăm“, a completat George Cîmpanu.

