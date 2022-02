Ionuț Vînă: „Mă bucur că am câștigat și că mi-am făcut și eu un cadou“

Marcator în poarta Academicii Clinceni, decarul Universității Craiova, Ionuț Vînă, a explicat de ce nu a mers prea bine jocul. Mijlocașul gălățean a afirmat că se bucură pentru victorie și pentru cadoul pe care și l-a făcut singur, la o zi după ce a împlinit 27 de ani.

„Am dominat meciul de la un capăt la celălalt. Clinceniul ne-a egalat la singura fază pe care a avut-o în prima repriză. Dacă noi nu eram atenți puteam să avem un meci foarte greu. Mă bucur că am marcat până în pauză pentru 2-1 și așa am intrat în partea secundă mult mai montați și mai concentrați pe ce urma să facem. Sunt imprevizibili, pentru că ei nu mai au ce să piardă. Au venit să joace fotbal și cu aceste echipe este foarte greu să te montezi. Cu cele bune ai altă stare de spirit. Acum depindea doar de noi, dacă eram concentrați 100%, să câștigăm. Mă bucur că am câștigat și că mi-am făcut și eu un cadou, că am marcat“, a spus Vînă.

„Să vedem ce putem obține în play-off“

Evaluat de Transfermarkt la 550.000 de euro, Ionuț Vînă a comentat și pe tema play-off-ului, punctând că Universitatea Craiova va încerca să obțină cel puțin locul 3.

„În play-off vrem să scoatem maximum cu fiecare echipă. Noi ne propunem minimum locul 3 și vom vedea ce putem să rezolvăm. Nici pe noi nu ne mulțumește locul 3, dar trebuie să fim realiști. Am pierdut startul, prin octombrie-noiembrie, când am avut seria aceea de meciuri în care nu am câștigat deloc. Acum trebuie să fim și noi realiști și să nu ne gândim foarte departe. E un moment greu, dar trebuie să-l depășim, să vedem ce putem obține în play-off și de anul viitor să ne batem la campionat“, a comentat Ionuț Vînă.

Citește și: