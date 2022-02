Liga Campionilor / Jurgen Klopp, victorios, dar supărat. Inzaghi, frustrat

Liverpool s-a impus pe terenul celor de la Inter Milano, scor 2-0, în manșa tur din optimile Ligii Campionilor. În ciuda acestui succes important, tehnicianul „cormoranilor“, germanul Jurgen Klopp, a criticat maniera de arbitraj a brigării poloneze conduse de centralul Szymon Marciniak.

„Într-un meci de genul acesta trebuia să ținem mai mult de minge, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Nu poți să speri că vii aici și o să ai o zi bună. Nu am avut posesia, dar a fost suficient de bună. Am meritat să câștigăm pentru că am marcat două goluri superbe. De foarte multe ori, ei erau în situații de offside. Treaba asta mă scoate din minți. Poți vedea că este offside, dar nu sesizezi!”, a răbufnit Jurgen Klopp.

„Nu meritam să pierdem, dar ăsta-i fotbalul!“

De partea cealaltă, tehnicianul campioanei Italiei, Inter Milano, Simone Inzaghi, nu s-a împăcat deloc cu rezultatul de pe tabelă.

„Nu avem mari speranţe în privinţa returului de pe ‘Anfield’, dar vom merge să jucăm şi vom vedea ce vom reuşi. Am ştiut că ei vor încerca să ne facă un pressing avansat, dar şi noi am avut un joc bun şi cred că meritat un alt rezultat. Un meci se decide uneori prin micile detalii. De data aceasta Firmino a făcut întreaga diferenţă. Cu toate că am pierdut cred că jocul ne poate da încredere, pentru că am avut o evoluţie foarte bună. Nu meritam să pierdem, dar ăsta-i fotbalul! Am pierdut în faţa unei echipe foarte bune din Europa. Atmosfera din tribune a fost extraordinară, fanii ne-au susţinut din primul şi până în ultimul minut. Ne pare rău că nu am reuşit să gestionăm partida astfel încât să le oferim o mare bucurie“, a spus Simone Inzaghi.

