Liga Campionilor / Manchester City a făcut instrucţie cu Sporting pe „José Alvalade“

Manchester City se poate considera calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a surclasat formaţia portugheză Sporting Lisabona cu scorul de 5-0, marţi seara, în deplasare, în prima manşă a optimilor. „Cetăţenii“ lui Pep Guardiola şi-au zdrobit adversarul, marcând prin Riyad Mahrez (‘7), Bernardo Silva (’17, ’44), Phil Foden (’32) şi Raheem Sterling (’58). Acesta a semnat golul său cu numărul 150 pentru club.

Sporting Lisabona: Adan – Esgaio, Coates, Porro (’82, Neto) – Inacio, Palhinha, Nunes, Reis – Sarabia (’75, Tabata), Paulinho (’75, Slimani), Goncalves (’50, Ugarte). Antrenor: Ruben Amorim.

Manchester City: Ederson – Stones (’61, Zincenko), R. Dias, Laporte (’84, Ake), Cancelo – B. Silva (’85, Delap), Rodri (’73, Fernandinho), De Bruyne – Mahrez, Sterling, Foden (’61, Gundogan). Antrenor: Pep Guardiola.

Partida retur va avea loc pe 9 martie, de la ora 22.00.

Pep Guardiola: „Am făcut un joc fantastic“

Antrenorul formaţiei Manchester City, Pep Guardiola, s-a declarat bucuros pentru victoria obţinută, dar a mărturisit că au fost momente când jucătorii săi au fost superficiali.

„Este doar primul meci, dar am făcut un joc fantastic. Trebuie să rămânem concentraţi şi să accedem în sferturile de finală. Băieţii mă cunosc foarte bine şi ştiu că vom munci în continuare, pentru că putem juca mai bine decât acum. Sunt foarte fericit, dar credeţi-mă că putem juca mult mai bine. Am întâlnit campioana Portugaliei, o echipă foarte bună. Ştiam cât de bine poate juca şi de aceea mă bucur enorm că am făcut un pas important spre sferturi. În fotbal este o vorbă: când ai mingea încearcă să nu o pierzi. În special în fazele simple. Când se întâmplă asta le dai ocazia adversarilor să te prindă pe contraatac. Unii jucători nu au performat astăzi, au pierdut uşor unele mingi, dar ne-am completat foarte bine“, a declarat Pep Guardiola.

Ruben Amorim, mulţumit de atitudinea elevilor săi

De partea cealaltă, tehnicianul echipei Sporting Lisabona, Ruben Amorim, şi-a felicitat elevii pentru determinare.

„Vreau să-mi îmbrăţişez jucătorii, pentru că au dat totul pe teren. Sunt foarte mândru de jucători şi de suporteri, pentru tot ce s-a întâmplat până la final. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători foarte experimentaţi. A fost o diferenţă foarte mare între cele două echipe astăzi (marţi – n.r.). Trebuie să facem şi o analiză, pentru că mai avem un joc împotriva lui City şi trebuie să creştem, pentru că nu s-a încheiat totul“, a spus Ruben Amorim.

