Liga Campionilor / Mbappe, erou pentru PSG. Real, modestă pe „Parc des Princes“

PSG şi-a adjudecat victoria în meciul cu Real Madrid, disputat marţi seară, pe „Parc des Princes“ (47.443 spectatori), în manşa tur a optimilor de finală din Liga Campionilor, dar a făcut-o foarte greu, cu 1-0.

Francezii au avut şansa de a deschide scorul prin Lionel Messi, care a fost total neinspirat. Starul argentinian a irosit o lovitură de la 11 metri, şutul său fiind respins de uriaşul Thibaut Courtois (’62).

Golul izbăvitor a venit în ultimul minut al prelungirilor, prin Kylian Mbappe, după o pasă a lui Neymar (’90+4).

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo (’87, Idrissa Gueye), Paredes, Verratti – Di Maria (’73, Neymar), Messi, Mbappe. Antrenor Mauricio Pochettino.

Real Madrid: Courtois – Carvajal (’72, Lucas Vasquez), Militao, Alaba, Mendy – Modrici (’82, Valverde), Casemiro, Kroos – Asensio (’72, Rodrygo), Benzema (’87, Bale), Vinicius Junior (’82, Hazard). Antrenor Carlo Ancelotti.

Meciul retur va avea loc pe 9 martie, pe „Santiago Bernabeu“. Reamintim că începând din acest sezon nu se mai aplică regula golului marcat în deplasare.

Mbappe l-a egalat pe Benzema în clasamentul golgheterilor

Kylian Mbappe, eroul lui PSG, a ajuns la 5 goluri înscrise de la debutul actualei ediţii a Ligii Campionilor. El i-a egalat pe Karim Benzema (Real Madrid). Lionel Messi (PSG) şi Leroy Sane (Bayern).

Ierarhia marcatorilor actualei ediţii din Liga Campionilor este dominată în continuare de Sebastien Haller (Ajax Amsterdam), autorul a 9 goluri. Acesta este urmat pe podium de Robert Lewandowski (Bayern Munchen – 9 goluri), respectiv Nkunku (RB Leipzig) şi Salah (Liverpool), ambii cu 7 goluri. În apropierea podiumului se regăsesc Cristiano Ronaldo (Manchester United) şi Mahrez (Manchester City), fiecare cu câte 6 goluri.

Thibaut Courtois: „Am încasat un gol prosteşte“

Portarul belgian Thibaut Courtois, a regretat că echipa spaniolă nu a reuşit să obţină remiza pe „Parc des Princes“.

„Este păcat, pentru că am făcut un meci solid. Echipa mergea către un meci nul, apăram un 0-0 şi poate aveam şansa de a marca un gol. Dar apoi am încasat un gol prosteşte în ultimul minut după un balon pierdut. Erau trei contra unu. Cred că Kylian a driblat doi jucători, iar mingea a trecut sub mine. Este păcat. Am vrut să jucăm mai sus, dar PSG a controlat balonul, ei au jucat bine. Ne-au presat încă de la început şi nu am găsit spaţii, ne-au tăiat pasele. Am încercat să jucăm pe contraatac, dar balonul nu a ajuns la atacanţi. A fost dificil să ne creăm ocazii. Dar chiar şi cu un egal, trebuia să batem acasă. Va trebui să jucăm mult mai bine, dacă vrem să ne calificăm“, a spus portarul belgian.

În privinţa penaltiului apărat, Courtois a spus: „L-am studiat pe Messi, am văzut unde a ratat la Barca şi apoi la PSG, a ales colţul drept. M-am gândit atunci că are mai multă încredere în colţul stâng. Acolo a înscris cu Nice în Cupă şi mi-am spus că trebuie să plonjez în stânga“.

Carlo Ancelotti: „PSG a meritat să câştige“

La finalul duelului de pe „Parc des Princes“, antrenorul Realului, Carlo Ancelotti, a precizat că PSG a meritat să câștige, dar că aşteaptă încrezător meciul retur, de pe „Santiago Bernabeu“.

„PSG a meritat să câştige, pentru că a jucat mai bine decât noi. Am avut dificultăţi să ieşim de sub presiune, ceea ce de obicei facem bine, ne-a lipsit coordonarea în apărare… Nu, nu a fost o seară bună pentru noi. Dar acesta este doar primul tur al acestor optimi. Ne păstrăm încrederea pentru meciul de acasă. Stadionul ne va împinge de la spate. Calificarea nu este pierdută“, a declarat Carlo Ancelotti.

Mauricio Pochettino: „Le-am tăiat circuitele de pasare“

De cealaltă parte, tehnicianul lui PSG, Mauricio Pochettino, s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi de marți seara.

„Sunt foarte fericit. Performanţa echipei a fost foarte bună. Am fost în general mai buni decât Realul, am meritat victoria. Mai rămâne un joc, dar este important că am făcut acest prim pas. A fost un meci foarte bun. Le-am tăiat circuitele de pasare, cu presing asupra mijlocaşilor lor. Am încercat din greu să-i oprim şi să recuperăm mingea cât mai sus posibil, controlând bine meciul timp de 90 de minute. Le-am acordat foarte puţine şanse. Jucătorii merită victoria, au un talent incredibil. Va trebui să rămânem concentraţi înainte de retur“, a spus Mauricio Pochettino.

