Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a prefaţat astăzi derbiul cu Dinamo Bucureşti. Confruntarea cu „câinii“ lui Flavius Stoican va avea loc joi, de la ora 19.55, în „Groapă“ şi va conta pentru etapa 25 din Liga 1.

„Întotdeauna când se întâlnesc aceste două echipe sunt meciuri cu o intensitate foarte mare, pentru că sunt ambiţii foarte mari. În primul rând se uită absolut ceea ce s-a întâmplat în urmă cu o zi. Apoi intervin ambiţiile, intervin ‘luptele’ din tribune. Universitatea Craiova – Dinamo este întotdeauna un derbi şi este un meci în care intervin foarte multe lucruri. Avem accidentaţi, ca după fiecare meci. Pentru mine a devenit o obişnuinţă. Elvir nu va juca în primul rând pentru că este suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene, dar are şi o durere la spate, pentru că a fost o căzătură urâtă. Baiaram are o entorsă de gradul doi şi cu siguranţă va fi foarte greu să-l refacem până la ora meciului. Aici îl mai adaug pe listă pe Nistor, care nu este încă refăcut, dar şi pe Ante Roguljic, Găman, Houri, etc. Sunt jucători importanţi pentru echipa noastră, care nu se vor putea ajuta în perioada următoare“, a spus Reghecampf.

„Leii“ au moralul bun după disputa cu CFR Cluj

Întrebat despre starea de spirit a echipei după remiza cu CFR Cluj, Laurenţiu Reghecampf a punctat că alb-albaştrii stau bine la capitolul moral.

„Golul lui Gustavo contează mult pentru noi. În primul rând pentru că am câştigat un punct. Apoi pentru moralul jucătorilor, pentru faptul că nu au cedat şi au luptat până în ultima secundă. Am avut multe şanse să marcăm, dar este bine că s-a terminat 1-1 şi că am reuşit să marcăm în ultima secundă. Să reuşeşti să faci un meci la un asemenea nivel contra celor de la CFR îţi dă moral. Dar, aşa cum am mai spus, la un meci Dinamo – Universitatea Craiova nu mai contează acest lucru. Noi trebuie să fim foarte concentraţi, jucătorii să intre montaţi pe teren, pentru că va fi un joc de luptă, în care echipa care îşi va dori mai mult va câştiga“, a punctat Reghecampf.

Are un mesaj pentru suporteri

Acesta le-a transmis un mesaj fanilor Ştiinţei, fiind convins că Universitatea Craiova se va baza pe aportul galeriei şi în jocul din „Groapă“.

„Mesajul meu pentru suporteri este cel pe care-l spun întotdeauna. Cu siguranţă noi vom face tot ce putem ca să le oferim satisfacţie pentru eforturile pe care le fac. Sunt oameni care iubesc enorm această echipă. Făcând un drum de 4-5 ore aşteaptă de la noi să dăm dovadă de responsabilitate, devotament pentru culorile clubului şi nu în ultimul rând să câştigăm toate cele 3 puncte“, a încheiat Laurenţiu Reghecampf.

Clasament oferit de flashscore.ro

Liga 1, etapa 25:

Marţi, 8 februarie:

Sepsi – Gaz Metan Mediaş 2-0

ora 17.30: CFR Cluj – UTA Arad

ora 19.55: FC Voluntari – Rapid

Miercuri, 9 februarie:

ora 15.00: Chindia Târgoviște – FC Argeş

ora 17.30: CS Mioveni – Farul

ora 19.55: Academica Clinceni – FCSB

Joi, 10 februarie:

ora 17.00: FCU Craiova – FC Botoșani

ora 19.55: Dinamo – „U“ Craiova

