Atacantul Andrei Ivan a prefaţat meciul Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti, din etapa 25 a Ligii 1, programat joi, de la ora 19.55, în „Groapă“.

„Va fi un meci foarte greu, pentru că nu vom juca pe un teren prea bun, dar trebuie să ne adaptăm şi să câştigăm. Nu cred că va conta atât de mult că Dinamo este rănită, pentru că este un derbi şi sperăm să ieşim de pe teren cu toate cele 3 puncte. Trebuie să marcăm cât mai multe goluri“, a spus Ivan, menţionând că este apt pentru derbi: „Mă simt foarte bine fizic. Ieri (luni – n.r.) am avut un antrenament foarte bun, iar astăzi vom pregăti atent meciul cu Dinamo şi mâine vom merge la Bucureşti“.

Acesta a subliniat că atmosfera este bună la echipă după remiza cu CFR Cluj şi că a trăit intens golul marcat de Gustavo: „Starea noastră de spirit este foarte bună. Am vorbit şi în vestiar că trebuie să fim mult mai uniţi. Am fost foarte bucuros la golul lui Gustavo. Mi s-a făcut pielea de găină când am văzut cum a ‘explodat’ stadionul“.

Andrei Ivan a menţionat că se i-a simţit mereu aproape pe fani. El speră ca galeria Ştiinţei să se prezinte într-un număr mare la Bucureşti şi să creadă în „lei“.

„Va fi foarte important pentru noi aportul fanilor. Au fost mereu pe stadion, ne-au împins de la spate şi ne-au dat acest impuls de a marca“, a încheiat Andrei Ivan.

Liga 1, etapa 25:

Marţi, 8 februarie:

Sepsi – Gaz Metan Mediaş 2-0

ora 17.30: CFR Cluj – UTA Arad

ora 19.55: FC Voluntari – Rapid

Miercuri, 9 februarie:

ora 15.00: Chindia Târgoviște – FC Argeş

ora 17.30: CS Mioveni – Farul

ora 19.55: Academica Clinceni – FCSB

Joi, 10 februarie:

ora 17.00: FCU Craiova – FC Botoșani

ora 19.55: Dinamo – „U“ Craiova

