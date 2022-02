Reprezentanții lui FCU, nemulțumiți de arbitrajul lui Istvan Kovacs

FCU Craiova a făcut un meci bun pe Arena Națională și a încheiat la egalitate, 2-2, cu FCSB. Cu puțin mai mult atenție din partea arbitrului Istvan Kovacs tabela „îngheța“ la 1-2 și punctele intrau în contul grupării din Bănie care urca un loc în clasament.

Nicolo Napoli: „Am pierdut două puncte“

Antrenorul formației FCU, Nicolo Napoli, consideră că arbitrul Istvan Kovacs a acordat incorect lovitura de la 11 metri, la intrarea lui Sidibe asupra lui Ianis Stoica.

„Am făcut un meci foarte bun. Am avut o șansă să câștigăm meciul, dar arbitrul a fluierat penalti. Am pierdut două puncte. Băieții au făcut un meci foarte bun. Un egal cu FCSB e un rezultat bun, dar părerea mea e că trebuia să câștigăm trei puncte. Important e să dăm 100% pe teren și rezultatele vor veni. E important să câștigăm, nu să luăm un singur punct. Suntem aici cu băieții, cu suporterii, cred că vom salva echipa de la retrogradare“, a declarat Nicolo Napoli.

Claudiu Bălan: „E un penalti de cascadorii râsului“

Autorul primului gol din tabăra olteană, Claudiu Bălan, a fost foarte supărat de decizia lui Kovacs care a influențat rezultatul final.

„E un penalti de cascadorii râsului. La primul gol am avut noi aut. Noi rămânem pe poziție de baraj și nu acumulăm puncte din cauza acestor greșeli. Am văzut reluarea, Sidibe a pus piciorul la jumătate de metru și a dat penalti. Sunt curios dacă se dădea penalti dacă era aceeași fază în celălalt careu. Cred că am făcut un meci bun și meritam să câștigăm. A fost o greșeală foarte mare de arbitraj cu două minute înainte de final“, a declarat Claudiu Bălan.

Robert Popa, omul meciului

Cu 6 parade excelente, portarul echipei FCU, Robert Popa, a fost desemnat omul meciului. La final el s-a arătat mulțumit de prestația lui și a colegilor.

„A fost un meci frumos, un joc plăcut ochiului, o atmosferă incediară de ambele părți. Cred că am făcut un joc foarte bun. Să o conduci pe FCSB de două ori, la ea acasă, nu e ușor. Suntem un grup mai unit. Ne-am creat mai multe automatisme în iarnă, asta a făcut diferența. Eu mi-am făcut treaba, am apărat. Am avut în față unii dintre cei mai buni atacanți din Liga 1. A fost neșansă la primul gol. E greu pentru un portar să aibă un reflex de ultim moment. Am închis unghiul, dar mingea s-a strecurat în poartă. A fost apoi Dumiter 1-1 și 30 de secunde mai târziu a fost penaltiul. Asta m-a supărat puțin, că am apărat o minge senzațională și apoi a venit penaltiul. E un gust amar“, a explicat Popa.

