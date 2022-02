Florin Spânu a plecat de la CSO Filiași: „Nu mai pot să conduc acest club!“

CSO Filiași a reluat pregătirile într-o notă optimistă, dar cu fiecare zi lucrurile s-au schimbat în rău. În primă fază au început să plece din jucători, creând un dezechilibru valoric, dar și numeric. Mai nou a plecat și președintele Florin Spânu! Acesta a anunțat astăzi că întrerupe definitiv colaborarea cu CSO Filiași, având nevoie de un repaus. N-ar fi prima dată când își anunță demisia, dar de data aceasta pare foarte hotărât să nu revină asupra hotărârii.

„Am luat decizia să nu mai fiu președintele clubului CSO Filiași. Într-adevăr, am avut o discuție la Colonești, dar nu m-am dus nicăieri. Am avut o discuție cu primarul de acolo, îl respect foarte mult, dar nu-mi doresc să conduc altă echipă în momentul de față. Voi sta acasă! Îmi doresc o pauză de cel puțin două-trei luni. A fost o decizie luată foarte repede, la supărare, și nu mai pot să fac nimic. Nu sunt șanse să revin la Filiași! Îmi ajunge cât am stat la Filiași! Cred că am făcut și lucruri bune, dar și rele. Nu mai pot să conduc acest club din diverse motive“, a declarat Florin Spânu, pentru Gazeta de Sud.

„N-am vorbit cu băieții, pentru că sunt plecat de ieri la Cheile Grădiștei, la o acțiune a FRF ce vizează Liga 3. Cu siguranță o să mă duc luni la antrenament și o să vorbesc cu băieții. La conducerea clubului CSO Filiași, dacă doresc cei care sunt acolo și finanțează, va fi Alin Pîrvuică, actualul vicepreședinte. El știe tot ce este de făcut. Am mare încredere în el că poate să facă și ceea ce am făcut eu“, a completat Florin Spânu.

Victor Naicu: „Toată lumea e contrariată“

Atmosfera din sânul echipei nu este prea bună după ultimele noutăți. Antrenorul Victor Naicu și elevii săi speră ca „povestea“ să aibă un final fericit.

„Acum am terminat antrenamentul. Ne-a vizitat și pe noi domnul primar. A venit să ne comunice faptul că activitatea continuă normal și că speră să-l întoarcă din drum pe Florin Spânu. Am rămas surprins de decizia dânsului. Toată lumea e contrariată, dar nu știm prea multe nici noi. Cred că o să vină la noi să-și ia ‘La revedere’ și ne lămurim atunci. Dar sperăm să se răzgândească între timp și să continuăm împreună acest proiect“, a comentat Victor Naicu, pentru Gazeta de Sud.

Acesta mai are un motiv de îngrijoare ce vizează lotul, în afara celor prezentate deja.

„Acum nu mai suntem siguri nici de portarul Constantinescu, care are probleme cu serviciul și s-ar lăsa și el de fotbal. Să zicem că situația lui este momentan incertă. Sper să se rezolve lucrurile, pentru că suntem cam descoperiți în momentul de față pe acest post. Avem nevoie de jucători! Nu e o situație prea plăcută pentru un antrenor, dar eu sper că se va întoarce și președintele și vor intra apoi toate lucrurile în normalitate“, a subliniat Victor Naicu.

Citește și: CSO Filiași a încheiat cantonamentul de la Isverna. Naicu, mulțumit de pregătire