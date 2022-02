CSO Filiași a încheiat cantonamentul de la Isverna. Naicu, mulțumit de pregătire

Divizionara C CSO Filiași s-a întors astăzi din cantonamentul susținut la Izverna. Antrenorul grupării doljene, Victor Naicu, a stat de vorbă cu GdS despre zilele de lucru petrecute în Mehedinți, dar și despre problemele cotidiene ale echipei.

„A fost un stagiu de pregătire foarte reușit“

GdS: Gata cantonamentul? Cum a fost?

Victor Naicu: Da, doar ce am ajuns în Craiova. A fost un stagiu de pregătire foarte reușit. Am beneficiat de condiții foarte bune acolo, de cazare și masă. Am avut și un teren artificial la dispoziție, foarte bun pentru perioada asta. Am avut și unde să ne facem programul de alergări, deci a fost totul bine. E prima dată când mă duc la Isverna, dar, probabil, că o să mai mergem acolo.

GdS: Ați avut parte de accidentări, că se mai întâmplă și din astea?

Victor Naicu: Fotescu a venit încă de la Craiova cu o tendinită. Ne-a zis că a simțit o înțepătură la tendon și nu l-am lăsat să forțeze. Alex Dinu, care a făcut o entorsă de genunchi, dar pare să fie bine. El, la trei zile de la reluarea antrenamentelor, la un joc de posesie, a fugit după o minge să nu iese și nu știu cum s-a întins, că a simțit ceva dureri la un genunchi. Cei doi au făcut un program separat în primele zile. În rest au fost probleme minore. Toți și-au făcut antrenamentele cum trebuie, nu s-a pus problema de altceva la ceilalți.

Cioablă și Tătaru au plecat de la echipă

GdS: Am observat că au mai fost plecări de la echipă, exact ce nu-ți doreai tu.

Victor Naicu: Da, din păcate așa este. A plecat Alex Cioablă și s-a dus la Viitorul Dăești. A cerut în mod special să meargă acolo. A mai fost la Dăești și ne-a zis că e mai bine din punct de vedere financiar pentru el, că vine după o perioadă grea… A insistat la domnul președinte Spânu și a zis să-l ajutăm în felul ăsta. Noi am zis că dacă ține neapărat să plece, să plece! O mare pierdere pentru noi este Ionuț Tătaru. Înainte de a pleca în cantonament, Ionuț ne-a anunțat că vrea să renunțe la fotbalul de performanță și să se axeze mai mult pe serviciul pe care-l are. A spus că vrea să joace de plăcere duminica, la Liga 4. A punctat că nu poate să facă față și cu serviciu, și cu antrenamentele, că el face și naveta, nefiind din Filiași. Pe cei doi i-am pierdut recent. Așa, înainte, după cum știți, i-am pierdut pe frații Șerban, Zamfir, care s-a întors la FCU, și Duriță.

GdS: Căutați înlocuitori acum, nu?

Victor Naicu: Da, vrem, dar deocamdată nimic. De la începutul pregătirii a venit mijlocașul Alex Dinu. L-am adus și pe portarul-junior de la CSS Craiova, Cosmin Uruiocea, dar e bine că-l avem pe Jackie Constantinescu numărul 1. Mi-aș mai dori un junior, să fie mijlocaș de bandă sau fundaș. Să vedem în perioada următoare ce vom reuși să mai aducem. Suntem, totuși, puțini. Am fost 19 cu 2 portari. Mai avem 2 juniori care au rămas acasă din motive personale, Udrea și Șegău. Ideea este să aducem ceva bun, nu doar de dragul de a aduce.

Încep amicalele!

GdS: Trebuia să susțineți și un amical sâmbătă, cu Viitorul Șimian. Ce s-a întâmplat de nu a mai avut loc?

Victor Naicu: Așa este. Trebuia să jucăm sâmbătă, dar am renunțat. Asta pentru că nu mai voiau să jucăm pe stadionul „Municipal“ din Severin, așa cum stabiliserăm inițial, ci la ei, la Șimian. Am înțeles că acolo terenul era mult mai prost și nu am vrut să riscăm, să ne accidentăm, să mai pierdem din jucători.

GdS: Le dai băieților o scurtă pauză?

Victor Naicu: Nu avem nicio zi de pauză. Mâine avem antrenament, vineri susținem primul joc amical, iar pauză o să avem abia sâmbătă și duminică. Vineri, de la 11.30, pe stadionul „Aripile“, o să jucăm cu juniorii născuți în 2006 de la CSS Craiova. Nu am luat un meci tare tot în ideea că nu vor avea liber după cantonament. Nu puteam să iau un meci cu încărcătură, pentru că sunt obosiți. Miercuri o să jucăm la Rovinari, sâmbătă cu Pandurii, apoi intrăm într-un ciclu cu două amicale pe săptămână.

