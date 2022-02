Pavel Badea nu concepe eșecul cu CFR Cluj și pune presiune pe Reghe

Universitatea Craiova se pregătește de un meci extrem de important, urmând să o întâlnească sâmbătă, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe CFR Cluj. GdS a stat de vorbă cu Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, care a prefațat derbiul cu liderul. Fostul mijlocaș al Băniei a dezbătut și alte subiecte „fierbinți“ legate de gruparea alb-albastră, dar a comentat și numirea lui Edi Iordănescu la echipa națională.

„Trebuie să jucăm bine, cu cap și cu ambiție“

GdS: Ne aflăm în fața unui mare examen. Cum prefațați partida cu CFR Cluj?

Pavel Badea: Este un meci extrem de important pentru noi, ținând cont de contextul actual. În cazul în care am fi fost la 10 puncte de ei am fi zis că luptăm să luăm 3 puncte și să relansăm campionatul. Dar acum este de două ori mai important! Spun asta pentru că acum se pune problema de a fi sub soare sau nu. În sensul că primele 6 sunt echipele aflate sub soare. Celelalte luptă pentru a ieși de la umbră. Dacă nu vom reuși să câștigăm meciul acesta avem mari șanse să nu prindem play-off-ul! CFR este o echipă foarte pragmatică, puternică, deci trebuie să jucăm bine, cu cap și cu ambiție.

GdS: Ce facem cu lotul? Nu mișcăm nimic pe piața transferurilor, în timp ce contracandidatele noastre s-au întărit…

Pavel Badea: Până pe 14 februarie poate reușesc vreun transfer, două. Este clar că impresia patronului, pe care a avut-o încă de la începutul campionatului, cum că grupul actual este foarte puternic și pregătit pentru a face mare performanță, nu se confirmă. Eu nu am crezut și am spus-o de la începutul sezonului că acest grup nu este pregătit pentru a câștiga campionatul. Nu are suficientă valoare pentru a îndeplini marele vis. Asta ținând cont și de grupurile pe care le au cei de la CFR Cluj și FCSB. Sperăm ca lotul actual să fie în stare să prindă play-off-ul! Pentru a termina în primele 6 avem nevoie ca în etapele rămase de disputat să obținem măcar 4 victorii. Avem nevoie de minimum 12 puncte, altfel nu putem emite pretenții.

„Mă mir că rezistă pe baricade!“

GdS: Toată lumea îl vedea pe Reghe foarte bine la început. Echipa juca și câștiga la scor și, dintr-o dată, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Care ar fi cauza?

Pavel Badea: Nu știu, dar parcă și-a atras negativul. Reghe a avut o perioadă foarte bună, cu rezultate foarte bune. Culmea e că el declara tot timpul că trebuie să fim atenți, că nu vom câștiga tot timpul… Parcă își pregătea „terenul“ pentru când o fi rău. L-a pregătit extrem de bine, că după nu a mai reușit să câștige un meci în 7 etape. A fost și un concurs de întâmplări nefericite, dar asta este situația.

GdS: Credeți că are postul în pericol în cazul unui insucces cu CFR Cluj?

Pavel Badea: Având în vedere rezultatele, mă mir că nu a intervenit o presiune încă de dinaintea meciului cu Rapid. Mă mir că rezistă pe baricade!

L-ar vrea pe Eugen Neagoe la cârma echipei

GdS: Se tot vorbește despre o posibilă venire a lui Mirel Rădoi. Cum comentați zvonul?

Pavel Badea: Momentan avem antrenor. Mirel poate fi o soluție în viitor pentru postul de antrenor. La fel de bine poate fi o soluție și Eugen Neagoe! Are ADN-ul de oltean, ca și Mirel de altfel, dar are avantajul că are experiență și știe ce reprezintă Universitatea în această zonă. A jucat la această echipă, este implicat emoțional, ceea ce este un aspect extrem de important. Eu i l-am propus de mai multe ori lui Mihai Rotaru, dar sunt banii lui și face ce vrea cu ei.

„Un mare deserviciu fotbalului românesc“

GdS: Cum comentați numirea noului staff tehnic și toată tevatura din jurul lui?

Pavel Badea: Nu am nimic cu Edi Iordănescu, dar aceste discuții care au loc în jurul numirii lui aduc un mare deserviciu fotbalului românesc, din punct de vedere al credibilității și al stării de spirit. Certurile cu Marin Condescu, coroborate cu suspiciunile care planează asupra modului în care și-a desfășurat activitatea în timp, crează o stare de neseriozitate și de o lipsă de transparență în unele momente în ceea ce s-a întâmplat în jurul lui. În loc să se ocupe acum de tot ceea ce înseamnă selecție și de tot ce reprezintă viitorul echipei naționale, el o să-și concentreze o mare parte din energie și de atenție pe explicațiile pe care le are de dat, ca să se apere. Trebuie să facă tot ce-i stă în putință ca să estompeze aceste scandaluri la care este supus. Să sperăm că va fi bine.

