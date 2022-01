Mihăilă îi „gâdilă“ pe fanii Atalantei: „Putem să câștigăm campionatul!“

Împrumutat de AC Parma, la Atalanta, Valentin Mihăilă este foarte entuziasmat în acest moment de revenirea în Serie A, la una dintre echipele de top. „Țintă“ a acordat un prim interviu la Atalanta și a făcut declarații pe placul fanilor.

„Ieri mă pregăteam alături de colegii de la Parma și eram anunțat titular cu Crotone. Acum sunt aici și sunt foarte fericit. Valentin Mihăilă este un jucător căruia îi place să joace mult cu mingea la picior, în viteză. Acestea sunt caracteristicile mele. Apoi îmi place să joc pentru echipă. Când am ajuns să joc în meciul cu Atalanta (n.r. – pentru Parma), a fost primul meu meci adevărat în Serie A. Am debutat în meciul cu Torino, dar am jucat doar 10 minute. În partida cu Atalanta, am jucat 80 de minute.

Pentru mine, Atalanta este una dintre cele mai importante echipe din Serie A. Așa am simțit și pe teren, când am jucat împotriva lor. Cred că această echipă poate să facă lucruri importante în acest an, pentru că are calitate. Cred că Atalanta poate să câștige și campionatul, să joace în Champions League. Sunt jucători foarte buni aici“, a declarat fotbalistul lansat în fotbalul mare de Universitatea Craiova.

Va purta tricoul cu numărul 20 la Atalanta

„Giuseppe Pezzella (n.r. – fundaș stânga împrumutat de la Parma la Atalanta) mi-a recomandat să vin aici, să muncesc din greu, pentru că la Atalanta se muncește. Obiectivele mele sunt să joc multe minute, să joc bine și să demonstrez că am potențialul necesar pentru a juca la Atalanta și pentru a fi transferat definitiv de Atalanta în vară. Am primit multe mesaje din partea fanilor. Sper să le demonstrez pe teren că pot să joc aici“, a mai spus internaționalul român, care miercuri va împlini 22 de ani.

Valentin Mihăilă ar putea debuta la noua echipă duminică, 6 februarie, în meciul de pe teren propriu cu Cagliari, echipa lui Răzvan Marin.

Citește și: Atalanta Bergamo a anunțat cooptarea lui Vali Mihăilă. Vezi comunicatul clubului italian!