Portarul formației FCU Craiova, Sorin Mogoșanu, consideră că echipa sa a făcut un joc bun contra CFR-ului și că merita o remiză.

„Știam că de această manieră va aborda CFR acest meci. Am făcut o primă repriză foarte bună, am reușit să-i blocăm și am sperat că putem obține mai mult. Din păcate, CFR a dovedit că este o echipă mare și a marcat după două greșeli ale noastre. Am simțit că putem scoate cel puțin un rezultat de egalitate, dar s-a văzut că am întâlnit o echipă matură. Nu este neapărat o forță, dar au jucători de calitate. Dar și noi ne-am ridicat la nivelul jocului“, a explicat portarul de 28 de ani și 1.80 metri, la Digi.

„Refuz să mă gândesc la retrogradare!“

Sorin Mogoșanu, jucător evaluat la 150.000 de euro, nu a dorit să comentaze pe tema schimbării de antrenori de la FCU. El a mai spus că nu se gândește la revenirea în Liga 2, chiar dacă situația din clasamentul Ligii 1 nu este deloc de lăudat.

„Nu sunt în măsură să vorbesc despre acest subiect. Nu contează cine este antrenor! Trebuie să respectăm deciziile tactice și să ne adaptăm la ceea ce vrea antrenorul de la noi. Refuz să mă gândesc la retrogradare! Vreau să cred că putem mai mult decât să ne luptăm la retrogradare. Trebuie să învățăm de la meci, la meci, să ne asumăm mai mult. Trebuei să punem mai multă presiune pe adversar, să ne creăm ocazii și să marcăm. Vin meciurile în care trebuie să facem puncte, cu contracandidatele. Sperăm să scoatem cât mai multe puncte din aceste etape“, a spus Mogoșanu.

Este precaut în privința echipei Dinamo

Întrebat dacă FCU poate câștiga și returul cu Dinamo, după ce în tur s-a impus cu 1-0, Sorin Mogoșanu s-a arătat puțin precaut.

„Cred că lucrurile stau puțin diferit acum. Dinamo și-a adus un antrenor cu experiență, a adus destui jucători și cred că va fi diferit meciul din etapa viitoare, decât cel din tur. Sperăm să ne refacem după acest meci, să abordăm jocul cum trebuie și să câștigăm cu Dinamo, pentru a ne ridica în clasament“, a încheiat Sorin Mogoșanu.

