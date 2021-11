FCU Craiova – CFR Cluj 0-2 / Eugen Trică: „Sunt dezamăgit de rezultat!“

Antrenorul formației FCU Craiova, Eugen Trică, s-a împăcat cu greu cu înfrângerea suferită sâmbătă seară, pe teren propriu, 0-2 cu CFR Cluj.

„Sunt dezamăgit de rezultat! Am pierdut meciul pe un fond bun de joc, în care ne-am creat situații, am avut o circulație rapidă a balonului. În prima repriză chiar ne-am apărat foarte bine, iar CFR cred că a avut o singură ocazie, din câte îmi amintesc. În cea de-a doua, într-adevăr, au pus presiune vreo 10 minute, dar fără situații de a marca. Noi suferim la ultima pasă, când trebuie să tragem la poartă și de aceea sunt dezamăgit de rezultat. Nici nu speram la mai mult de la această partidă. Am vorbit cu jucătorii și le-am spus să țină capul sus. În general sunt mulțumit de joc“, a spus „Jose“, la Digi.

„Avem nevoie de puncte“

Eugen Trică știe care sunt principalele probleme ale echipei sale și speră să le remedieze curând.

„De când am venit le-am spus la antrenamente că nu avem cum să dăm gol dacă nu tragem la poartă. Trebuie să marcăm goluri ca să câștigăm meciurile. Și am jucători care sunt șuteori redutabili și mă refer la Baeten, la Asamoah… Sper să reglăm lucrurile astea și să-și asume mult mai mult pe faza ofensivă“, a explicat antrenorul lui FCU.

„Până în pauza de iarnă mai avem 5 partide. Trebuie să intrăm pe teren și să câștigăm, pentru că avem nevoie de puncte. Eu cred că toate jocurile următoare trebuie tratate ca niște finale. Nu există nicio favorită! Toate echipele joacă, nu mai sunt meciuri ușoare. Deocamdată noi suntem în coada clasamentului și trebuie să adunăm multe puncte ca să urcăm“, a subliniat Eugen Trică.

Dan Petrescu: „Experiența noastră a făcut diferența“

De partea cealaltă a baricadei, Dan Petrescu s-a bucurat mult de succesul din Bănie.

„Este important că nu am primit gol și că am mai câștigat un meci. Nu a fost ușor, pentru că echipa adversă a jucat bine. Se vede că a venit un antrenor care a cunoaște clubul. A făcut niște schimbări în echipa de start, a încercat să ne surprindă. Până la urmă, cred că experiența noastră a făcut diferența“, a punctat Dan Petrescu.

