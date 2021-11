Jean Vlădoiu: „Pentru mine, Universitatea Craiova rămâne favorită la câştigarea titlului“

Managerul general al formaţiei FC Argeş, Jean Vlădoiu, a acordat un amplu interviu Gazetei de Sud. A vorbit despre echipa naţională, despre misiunea sa şi a grupării din Trivale, despre Universitatea Craiova şi despre meciul direct dintre cele formaţii. Acesta este programat duminică, de la ora 18.00, pe stadionul „Nicolae Dobrin“, şi contează pentru prima rundă a returului de campionat din Liga 1.

Exasperat din cauza accidentărilor de la lot

GdS: S-a încheiat un tur, cu bune şi rele, pentru ambele echipe.

Jean Vlădoiu: Da, aşa este. A fost un început mai greoi pentru noi şi, uşor-uşor, ne-am mai pus la punct, dar nu ne-au lăsat accidentările în pace. În continuare avem jucători accidentaţi. Acum şi Isfan s-a întors accidentat de la echipa naţională U21. Încercăm să recuperăm cât mai mulţi dintre ei, dar din viaţa unei echipe fac parte şi accidentările. Nu avem ce face, nu putem să le evităm.

GdS: Din fericire, spre deosebire de sezonul trecut, formaţiile din fotbalul autohton nu au fost lovite de pandemia de Covid-19. În schimb, se joacă de ceva vreme fără spectatori…

Jean Vlădoiu: Aşa este. Ne-am confruntat şi noi în decembrie 2020 cu mari probleme. Cel puţin când am preluat noi echipa aveam 10 cazuri şi 25. Am rămas în 15 jucători şi dintre aceia mulţi erau juniori. Dar am reuşit un lucru frumos la Piteşi, am evitat retrogradarea, chiar dacă unii ne considerau ca şi retrogradaţi, având doar 11 puncte după turul de campionat. Vedeţi, în fotbal se poate întâmpla orice. Dacă ai un grup unit poţi realiza orice obiectiv. Aşa şi în momentul ăsta. Suntem cât de cât mai liniştiţi în privinţa lotului, dar nu am putut să evităm accidentările. Au venit rând pe rând şi foarte multe. La meciul cu Botoşani, pe care l-am pierdut, am avut 3 jucători de la mijlocul terenului suspendaţi, cu 4 galbene, şi lucrul ăsta s-a văzut.

„Aveam nevoie de acest baraj“

GdS: Pauza asta cred că a prins bine tuturor echipelor din Liga 1 şi Liga 2, dar a adus o mare dezamăgire din partea echipei naţionale…

Jean Vlădoiu: Da, dar, din păcate, nu avem ce face. Asta-i viaţa! Am avut calificarea în mână. Îmi pare rău şi pentru băieţii de la lot, pentru Mirel, pentru toţi oamenii de acolo pe care îi cunosc foarte bine, începând cu preşedintele Răzvan Burleanu şi terminând cu ultimul angajat de la FRF. Am stat 11 ani acolo şi îmi pare rău, pentru că au nişte condiţii extraordinare la echipa naţională, cum nu a avut niciodată. Am avut cu Islanda un meci decisiv, dar am pierdut o calificare. Am ratat şansa asta de a juca barajul.

Cu orice echipă am fi picat la baraj ne era foarte greu, pentru că toate sunt foarte puternice. Dar măcar să fi prins acest baraj… Cred că românii ar fi fost încântaţi. Indiferent dacă am fi picat cu Portugalia sau cu altă echipă puternică cred că era o experienţă frumoasă şi utilă. Cred că aveam nevoie de acest baraj. Din păcate am pierdut şi şansa aceasta. O să vedem ce va urma. Avem jucători tineri şi talentaţi care vin din urmă, iar acum sperăm ca următoarea campanie să fie cu mult mai mult noroc, să începem mult mai bine şi să ne calificăm.

I-a dorit enorm pe Ivan şi Bărbuţ la FC Argeş

GdS: Aş vrea să vorbim despre meciul de duminică, FC Argeş – Universitatea Craiova, primul din returul campionatul. Cum credeţi că va fi, ţinând cont că Universitatea vine în Trivale cu orgoliul rănit după înfrângerea cu Farul, care a stopat o serie de meciuri pozitive?

Jean Vlădoiu: Suntem conştienţi că pentru noi nu există niciun meci uşor acasă. Am avut şi avem meciuri grele. Noi încă nu am câştigat acea omogenitate de care avem nevoie, dar sper ca în acest retur să o avem, mai ales după pregătirea care va urma începând cu 3 ianuarie 2022. Suntem pe drumul cel bun, avem un lot valoros, o să vedem şi ca echipă cum stăm. Am format un grup unit, iar ca echipă am arătat foarte bine cu FCSB atât timp cât am avut lotul întreg. Şi mă refer la cei doi jucători de la mijlocul terenului, Meza Colli şi Raynov, care ne-au lipsit mult în meciul cu Botoşani.

Acum, în meciul cu Craiova, o să-i avem la dispoziţie. Dar meciul va fi foarte greu, deoarece Craiova are în componenţă nişte jucători care pot face diferenţa oricând, în orice meci, la orice nivel. Iarna trecută cei de la Craiova voiau să renunţe la Ivan şi îmi frecam mâinile. Îmi ziceam: „Doamne, dacă dau prind un asemenea jucător la Piteşti…“ Nici măcar pe Bărbuţ nu am reuşit să-l iau, pentru că l-am dorit şi pe el. Am avut discuţii, dar a optat pentru cei de la Sepsi, care i-au oferit un contract mult mai mare.

Dar pentru mine, orice jucător de la Craiova înseamnă foarte mult. Mi l-am dorit foarte mult pe Ivan, dar el a rămas acolo. Şi-a văzut de treabă, s-a pregătit şi este unul dintre atacanţii care a demonstrat şi demonstrează în continuare că are nişte calităţi extraordinare! Păcat că Mirel nu a crezut mai mult în el în meciul cu Islanda, pentru că eu cred că putea să facă mai mult decât Alibec.

„Oamenii care investesc acolo sunt extraordinari!“

GdS: De ce vă temeţi cel mai mult în privinţa Craiovei? De jucători individual sau de forţa grupului?

Jean Vlădoiu: Şi, şi. Craiova are jucători de echipa naţională, care pot face diferenţa. Jucători de viteză, cum ar fi Bancu şi Ivan, pe care nu-i găseşti la orice pas în campionatul intern. La mijlocul terenului sunt jucători buni, precum Nistor, pe cale de dispariţie, care pot să-ţi dea o pasă în profunzime care te poate lăsa singur cu portarul. Ne va fi foarte greu să închidem aceste culoare. Dar vom da totul să scoatem un rezultat bun contra celor de la Craiova. Rămâne de văzut ce va fi.

GdS: Făcând abstracţie de postul pe care-l ocupaţi la FC Argeş, ca suporter al fotbalului românesc, o vedeţi pe Universitatea Craiova cucerind titlul?

Jean Vlădoiu: Sunt ferm convis că Universitatea Craiova se va bate la titlu şi în acest an. La nivelul şi la investiţiile care s-au făcut la Craiova cred că niciun club din România nu le-a făcut. Mă refer la baza de pregătire, stadionul şi tot ceea ce am văzut la Craiova. Oamenii care investesc acolo sunt extraordinari! Lipseşte doar câştigarea titlului. Dacă nu anul acesta, poate veni anul viitor cu siguranţă. Craiova este foarte puternică şi are un antrenor foarte bun. Îmi place foarte mult Reghecampf, dar are nevoie de linişte şi de mai multă şansă. Pentru mine, Universitatea Craiova rămâne favorită la câştigarea titlului. Acum începe returul şi când se vor înjumătăţi punctele în play-off eu zic că se vor bate cu cei de la CFR şi FCSB. După cum se vede şi anul acesta lupta pentru titlu se dă tot în trei.

„Îmi doresc să prindem play-off-ul“

GdS: FC Argeş prinde play-off-ul?

Jean Vlădoiu: Îmi doresc din tot sufletul. Avem un lot valoros şi îmi doresc să prindem play-off-ul, acesta este obiectivul meu şi al celor care investesc la Piteşti. Mă refer la domnul primar, la oamenii care ne înconjoară, jucătorii sunt şi ei conştienţi că pot face lucrul ăsta. Dacă noi, anul trecut, am reuşit să evităm retrogradarea, să plecăm de pe ultimul loc, cu 11 puncte, şi să ajungem cu şanse imense de play-off, de ce nu am avea acum acea încredere şi dorinţă de a prinde play-off-ul când avem dublul punctelor de anul trecut? Avem şanse, asta este părerea mea. Este foarte greu, dar este un obiectiv pe care ni-l dorim şi este realizabil. Trebuie să avem încredere şi să mai scăpăm de accidentări. Din trei atacanţi să nu ai niciunul la anumite meciuri e frustrant!

GdS: De ce nu mai antrenează Jean Vlădoiu şi preferă munca de birou sau, mă rog, de manager?

Jean Vlădoiu: Am pierdut mult timp din 2009, când a fost ultima experinţă ca antrenor şi… Au urmat 11 ani la FRF, unde am făcut cu totul altceva şi când ieşi din circuit e clar că nu te mai gândeşti să mai antrenezi. Chiar dacă ai licenţa PRO, nu înseamnă că te îndreptăţeşte, după o pauză de 12 ani, să reîncepi să antrenezi. Am un contract pe 4 ani la FC Argeş, ca manager general, şi sper să-l duc la bun sfârşit, să realizez lucrurile pe care mi le-am propus. După vom vedea ce va mai urma.

