Amical / Universitatea Craiova – Viitorul Pandurii, scor 2-1. Vezi ce au declarat Gustavo și Papp!

Oficialii Universității Craiova nu au dorit ca jucătorii să-și piardă forma de concurs și astfel au programat pentru astăzi un joc de verificare în compania divizionarei secunde Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Disputa s-a consumat pe unul dintre terenurile de antrenament din incinta bazei sportive „Ilie Balaci“, din Lunca Jiului și s-a încheiat cu victoria alb-albaștrilor, cu 2-1.

Golurile Științei au fost marcate de Roguljic (’2) și Koljic (’55). Gorjenii au redus din diferență prin Vespe (’79).

Universitatea Craiova: Lazar – Căpățînă, Bălașa, M. Constantin, Vătăjelu – Ivanov, Nistor, Vînă – Gustavo, Koljic, Roguljic. Au mai intrat: Pigliacelli – Crețu, Houri, Fedele, Benga, Papp, Nețoiu, Bană, Călin și Atanas Trică.

Viitorul Pandurii: Geantă – Chela, Core, Ricardos, Ciul – Vulpe, Brânzan, Acosta, Mitrică – Rus, Dodoi. Au mai intrat: Grecu – Godja, Dambia, Vespe și Gîrbiță.

Pentru Universitatea Craiova urmează un joc în Trivale cu FC Argeș, în timp ce Viitorul Pandurii va juca pe terenul Dunării Călărași.

Gustavo: „Am lucrat foarte mult pe plan tactic, dar și fizic“

Atacantul Universității Craiova, Gustavo Vagenin, a împlinit astăzi 30 de ani. El s-a declarat bucuros și mulțumit de viața pe care o duce. În privința amicalului și pregătirii din această perioadă de întrerupere, Gusti a afirmat că echipa a rezolvat problemele pe care le-a arătat în ultimul joc, cu Farul.

„Mulțumesc pentru urări. Sunt foarte fericit că am făcut 30 de ani și sunt mulțumit de viața mea. Meciul a fost bun în perspectiva jocului următor, cu FC Argeș și suntem pregătiți. Pauza aceasta a fost importantă pentru noi. Am putut face puțină recuperare, am putut să mergem cu familia… Veneam după o perioadă foarte bună, cu 7 victorii consecutive și e păcat că am pierdut la Constanța, dar se întâmplă. Săptămâna aceasta am analizat ce greșeli am făcut acolo și cu siguranță nu le vom repeta în meciul viitor. Am lucrat foarte mult pe plan tactic, dar și fizic. Eu sunt optimist, mereu pozitiv, atât în ceea ce privește fotbalul, cât și viața, în general“, a declarat Gustavo, pentru site-ul clubului.

Papp: „Sunt bucuros că am revenit“

Căpitan în amicalul cu Viitorul Pandurii, în lipsa lui Nicușor Bancu, aflat la națională, fundașul Paul Papp a fost foarte bucuros că a trecut peste problemele medicale și speră să revină în forță.

„E primul amical pentru mine, după vreo 6-7 luni. Sunt bucuros că am revenit. M-am simțit foarte bine azi. Sper să nu mai am probleme și când o să fie nevoie de mine voi fi acolo. Abia aștept să dau bătălia în Liga 1, dar asta depinde de Mister. A fost un antrenament bun pentru noi. Mister a vrut să vadă toți jucătorii la lucru, cred că ne-am achitat de sarcini și mai cred că lumea este mulțumită. Aveam nevoie de amicalul ăsta, pentru că Mister a vrut să vadă la ce nivel sunt unii dintre noi, pe ceilalți îi știa deja și a fost un antrenamnet bun pentru ei. Sper să începem returul cu o victorie și să continuăm pe aceeași linie“, a spus Papp.

„Cred că în viața unei echipe se întâmplă să ai și înfrângeri. Nu poți să câștigi toate partidele, vedem asta și afară și se întâmplă și la noi. Ne-am antrenat foarte bine zilele astea, ne-am pus la punct ultimele detalii, care fac diferența și cred că ne-au lipsit la Farul. Suntem bine pregătiți și sper să începem bine returul“, a completat Paul Papp.

