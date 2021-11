Enes Sali, cel mai tânăr debutant din istoria echipei naţionale a României

Mijlocaşul Enes Sali, de la Farul Constanţa, a devenit, duminică, la vârsta de 15 ani, 8 luni şi 22 de zile, cel tânăr jucător care a evoluat pentru echipa naţională de fotbal a României, informează Agerpres. Enes Sali, care s-a născut în Canada (Toronto), a fost introdus de selecţionerul Mirel Rădoi în minutul 83 al partidei cu Liechtensteinul. România a câştigat de România cu 2-0, duminică, la Vaduz, în ultimul meci din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.

Pe 13 septembrie, Enes Sali a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Ligii 1. A reuşit să înscrie la vârsta de la 15 ani, 6 luni şi 21 de zile în partida pe care Farul Constanţa a câştigat-o cu 5-0 în faţa formaţiei Academica Clinceni, în etapa a 8-a.

Sali a început fotbalul la Woodbridge Strikers, iar în 2017 şi 2018 s-a pregătit la centrul de juniori al clubului FC Barcelona. Din 1 iulie 2018, el a trecut la Academia Hagi de unde a fost promovat la Farul Constanţa în vara acestui an.

Enes Sali a depăşit recordul de precocitate deţinut la echipa naţională a României de Cristian Manea. A jucat alături de acesta duminică seara, la Vaduz. Manea a debutat la reprezentativa României, în 2014, sub comanda lui Victor Piţurcă. Avea 16 ani, 9 luni şi 22 de zile.

Sali era eligibil să joace şi pentru echipele naţionale ale Canadei şi Turciei, datorită originii sale.

Enes Sali: „Vreau să joc pentru România!“

La finalul întâlnirii de la Vaduz, Enes Sali a declarat că a făcut cea mai bună alegere că a ales să joace pentru România. Ca să-l „securizăm“, Enes Sali mai are nevoie de 2 jocuri sub tricolor.

„Mă simt foarte bine, este o onoare pentru mine să debutez în tricoul ăsta. Visam la asta de când eram mic și pot să spun că este un vis îndeplinit. Am ales România pentru că era cea mai bună decizie și mă bucur. Vreau să joc pentru România cât mai mult timp. Știam că sunt în lot, dar nu știam dacă o să joc. Sincer, am avut puține emoții, dar când am intrat în teren, nu mai aveam nimic. M-am simțit foarte bine, băieții m-au tratat foarte bine, este frumos. E tristețe în vestiar. Din păcate, nu ne-am calificat la baraj. Dar trebuie să ținem capul sus și să mergem înainte. Ăsta e visul nostru (să ajungă la un turneu final – n.r.)! O să fac tot ce e în puterile mele să îndeplinesc acest vis. Trebuie să muncesc foarte mult”, a spus Enes Sali.

