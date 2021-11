Formațiile doljene CSO Filiași și Universitatea II Craiova au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținută sâmbătă, pe stadionul „Orășenesc“, din cadrul etapei a 12-a din Liga 3, seria 6.

Gazdele au deschis scorul în urma unui penalti obținut de Fotescu și transformat de Daniel Rogoveanu (’5).

„Leuții“ au restabilit egalitatea prin Dragoș Popa, care a primit un cadou din partea lui Vlăduț Popa și nu l-a iertat pe Denis Rusu de la 14 metri (’24).

De menționat că din minutul 52 CSO Filiași a evoluat în inferioritate numerică, după ce Alin Șerban a văzut cartonașul roșu.

CSO Filiași: Florin Șerban – Calu, Vlăduț Popa, Edi Dina, Alin Șerban – Manolache, Pencea, Rogoveanu – Armășelu, Fotescu, Vâlcică. Au mai intrat: Duriță, Zamfir, Bubuioc, Crețu, Dănescu.

Antrenor: Victor Naicu.

Universitatea II Craiova: Rusu – Mocanu, Mitran, Brășfăleanu, Olteanu – Danciu, Sala, Guță, Ciolacu – Popa, Roman. Au mai intrat: Iepure, Croitoru, Cîrpici, Domnu, Ricman.

Antrenor: Alexandru Stoica.

Victor Naicu: „Fotbalul nu a răsplătit echipa mai bună“

Antrenorul formației CSO Filiași, Victor Naicu, consideră că echipa sa a făcut un meci foarte bun și că doar neșansa a făcut ca punctele să fie împărțite.

„Sunt impresionat de efortul pe care l-au făcut și de jocul bun prestat. Exceptând o greșeală personală, cea de la golul lor, cred am jucat foarte bine. Ne-am creat destule ocazii, inclusiv în 10 oameni am dominat. Puteam să închidem jocul la 1-0, când am avut două situații clare de a marca, Manolache și Rogoveanu au ratat, pe rând, singuri cu portarul, plus un șut scos din vinclu de Rusu al lui Armășelu“, a declarat Victor Naicu, pentru Gazeta de Sud.

„Când am rămas în 10 oameni a fost mai greu de judecat meciul, dar și atunci am controlat jocul. Am avut și o ocazie uriașă în minutul 90, prin Zamfir, deci puteam câștiga. Din păcate, fotbalul nu a răsplătit astăzi echipa mai bună. Dacă vom avea aceeași evoluție în viitor, e imposibil să nu câștigăm. Băieții au făcut o mare risipă de energie și sunt de admirat. Cine a văzut meciul realizează că nu vorbesc prostii“, a mai spus Victor Naicu.

Alex Stoica: „Mă bucur pentru atitudinea pe care au avut-o“

De partea cealaltă a baricadei, tehnicianul echipei secunde a clubului Universitatea Craiova, Alexandru Stoica, a admis că rezultatul este bun.

„Am început cu un penalti dictat împotrivă, dar e bine că am reușit să redresăm jocul și să facem o a doua repriză bună, dar și sfârșitul primei părți. Puteam obține mai mult. Având în vedere că am efectuat, forțat, două schimbări și a trebuit să jucăm cu doi mijlocași centrali în zone laterale, plus că am avut 5 jucători dați la prima echipă, eu zic că ne-am descurcat bine. Am jucat cu un om în plus și chiar puteam să câștigăm dacă eram mai atenți. Mă bucur pentru atitudinea pe care au avut-o, cum au abordat jocul și în viitor cred că se poate și mai bine“, a declarat Alexandru Stoica, pentru Gazeta de Sud.

În runda viitoare, CSO Filiași va juca în deplasare, la Flacăra Horezu. În același timp, Universitatea II Craiova va întâlni, pe „Extensiv“, pe Petrolul Potcoava.

Liga 3 – seria 6, etapa 12

Vineri, 12 noiembrie:

CSM Alexandria – Flacăra Horezu 4-1 (Georgescu ’68, Vlad ’71, Matei ’86, ’90+3 / Bîrzan ’17)

Sâmbătă, 13 noiembrie:

Sporting Roşiori – Viitorul Dăeşti 1-2 (Călin ’30 / Iordache ’17, Fl. Costea ’65)

Petrolul Potcoava – Vediţa Coloneşti 3-0

CSO Filiaşi – Universitatea II Craiova 1-1 (Rogoveanu ‘5 – penalti / D. Popa ’24)

Minerul Costeşti – CSM Slatina 0-6 (Doman ’16, Manea ’41, Popovici ’49, ’85, Cincă ’83, Deta ’90+2)

Clasament:

1.Dăeşti 28 puncte (golaveraj 21-7)

2.Slatina 27 (26-7)

3.Alexandria 20 (15-11)

4.Coloneşti 19 (16-18)

5.Roşiori 16 (17-16)

6.„U“ Craiova II 14 (19-12)

7.Filiaşi 14 (15-15)

8.Horezu 14 (11-20)

9.Potcoava 11 (13-18)

10.Costeşti 4 (9-38)

Liga 3 – seria 7, etapa 12

Vineri, 12 noiembrie:

Cetate Deva – Gilortul Târgu Cărbuneşti 3-1 (Sulea ’31, ’77, Țoiu ’58 / Filip ’89)

Progresul Ezeriş – Armata Aurul Brad 3-0 (N. Popescu ‘5, Călin ’65, Hrudei ’90+3)

Viitorul Pandurii II Târgu Jiu – Viitorul Şimian 1-1 (Vespe ’70 – penalti / Velici ’90)

Sâmbătă, 13 noiembrie:

Voinţa Lupac – Pandurii Târgu Jiu 2-1 (Vădrariu ‘4, Cr. Popa ’82 / Georgescu ’55)

CSM Reșița – Jiul Petroşani 4-1 (Jorza ‘8, ’54, Ndiaye ’47, V. Munteanu ’50 / Cocină ’12)

Clasament:

1.Reșița 34 (36-6)

2.Deva 25 (18-9)

3.Lupac 24 (22-14)

4.Pandurii 21 (20-9)

5.Ezeriş 15 (15-19)

6.Şimian 13 (17-22)

7.Petroşani 11 (10-17)

8.Viitorul Pandurii II 10 (8-22)

9.Cărbuneşti 9 (15-27)

10.Brad 4 (7-23)

