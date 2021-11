Dan Nistor: „Ne așteaptă două săptămâni cu multă muncă, cu stres“

Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Dan Nistor, s-a arătat dezamăgit de prestația de astăzi, de la Ovidiu, soldată cu înfrângere, 0-1 cu Farul Constanța.

„Ne-am crezut câștigători dinainte și cred că asta s-a văzut. Am controlat prima repriză, am avut două ocazii destul de mari, prin Gustavo și Markovic, dar e prea puțin pentru ce ne dorim noi. A doua repriză a fost la discreția gazdelor. Nu era cazul (de un duș rece – n.r.), nu trebuia să se întâmple acest lucru. Mister ne-a avertizat cu două-trei zile înainte că ne așteaptă un meci foarte greu. Trebuia să fim mult mai concentrați și să dăm mult mai mult pe teren. Din păcate am pierdut și ne așteaptă două săptămâni cu multă muncă, cu stres… Va trebui să începem returul campionatului în forță și să câștigăm la Pitești“, a spus Nistor.

„La un moment dat trebuia să vină și înfrângerea, dar speram să vină cât mai târziu. Trebuie să muncim mai mult și în următoarele meciuri să fim noi cei care eram înainte. Trebuie să dovedim pe teren că putem duce lupta până la sfârșit, dar la cum ne-am prezentat astăzi nu cred meritam vreun punct“, a completat Dan Nistor.

