Liga 3 / Alin Pîrvuică, succesorul lui Mario Găman la CSO Filiaşi

CSO Filiaşi a uimit, din nou, o ţară întreagă, după ce a reuşit să elimine o altă formaţie importantă din Cupa României, AFC Hermannstadt. Bucuria calificării în sferturile competiţiei a venit însă la „pachet“ cu o veste mai puţin bună: antrenorul principal Mario Găman şi „secundul“ Boby Arjoca Staicu au părăsit echipa! Cei doi gorjeni au dat curs ofertei venite din partea echipei de suflet, Pandurii Târgu Jiu, şi au preluat banca tehnică a acesteia.

Dacă Găman şi Staicu i-au luat locul lui Călin Cojocaru la Pandurii, succesorii acestora la Filiaşi sunt doi oameni din interiorul clubului. Rolul de antrenor principal la formaţia doljeană va fi luat Alin Pîrvuică şi de secundul Cosmin Fruntelată. Ambii sunt la echipă încă de la început. Iniţial au fost jucători, apoi Fruntelată a îndeplinit rolul de secund la majoritatea antrenorilor care s-au perindat la club, în timp ce Alin Pîrvuică s-a ocupat de partea administrativă, el fiind de altfel acum şi vicepreşedinte. Gazeta de Sud a stat de vorbă cu noul strateg al Filiaşiului şi a aflat care sunt ţintele noului staff.

„Nu ne aşteptam să ne despărţim de Mario şi de Boby“

GdS: Felicitări pentru noua postură de antrenor principal!

Alin Pîrvuică: Mulţumesc, dar eu aş zice că echipa noastră are doi „principali“, eu şi Fruntelată. Amândoi suntem pentru moment, dar rămâne de văzut ce se mai decide în zilele următoare. Nu ne aşteptam să ne despărţim de Mario şi de Boby, dar ştii cum este, viaţa îţi rezervă multe. E o provocare pentru noi şi un început de drum dificil. Nu mă aşteptam la aşa ceva! Parcursul din Cupă a fost extraordinar până acum, dar în campionat nu am strălucit şi trebuie să îndreptăm lucrurile.

GdS: Te descurci şi cu funcţia de vicepreşedinte, şi cu cea de antrenor?

Alin Pîrvuică: Da, trebuie să le facem pe toate, noi, cei de acolo, din zonă. Eu sunt de la început la echipă, de când am plecat de jos. Am fost jucător, a urmat perioada în care au apărut accidentările şi n-am putut să mai joc. Am trecut lângă domnul preşedinte Florin Spânu, am primit funcţia de vicepreşedinte, iar acum îndeplinesc şi rolul de antrenor.

GdS: Ai 35 de ani şi eşti apropiat de vârstă de mai mulţi dintre componenţii echipei. Şi Fruntelată, la fel. Este un avantaj pentru voi?

Alin Pîrvuică: Cred că da. Am văzut că este la modă să pui antrenori tineri la echipă şi nu numai la noi, în ligile inferioare. De exemplu Adi Mutu, Mirel Rădoi şi mai sunt destui. Antrenorii tineri vin cu o altă mentalitate, cu o altă apropiere faţă de jucători, vin cu strategii noi. Eu am licenţa C, iar Frunte are B-ul şi face cursurile de A. Cunoaştem foarte bine fotbalul de la Liga 3 şi ne dorim foarte mult să reuşim.

Se vor consulta cu vechiul staff

GdS: Începeţi cu un meci foarte greu, sâmbătă întâlniţi pe Viitorul Dăeşti, liderul seriei…

Alin Pîrvuică: Da, întâlnim liderul şi e clar că vom avea un meci dificil. Am speranţe că ne vom lua revanşa după înfrângerea din tur, cu 3-0. Ne-a susprins foarte tare acea înfrângere, a fost un „duş“ rece, pentru că ştiam că formasem o echipă bună. Este adevărat că nu a fost singurul nostru eşec, dar parcursul ăsta oscilant din campionat se datorează şi participării în Cupă. E greu pentru o echipă de Liga 3 să facă faţă cu brio pe două fronturi! Cu cât avansezi în Cupă, cu atât este mai greu! Oboseala s-a resimţit după, în campionat. Să nu se înţeleagă că ne-am axat mai mult pe Cupă. Aşa s-a întâmplat, să avem mai mult succes acolo decât în campionat. Bine, dacă priveşti meciurile din Liga 3, în toate am dominat şi ne-am creat multe ocazii, dar a intrat mingea mai greu în poartă.

GdS: V-aţi liniştit după „minunea“ de ieri?

Alin Pîrvuică: Da, ne-am liniştit. Încă nu ne vine să credem, dar trebuie să ne revenim, pentru că este deja miercuri şi trebuie să pregătim foarte bine meciul cu Dăeşti. Trebuie să fim foarte concentraţi, să dăm totul pe teren şi să începem să adunăm puncte, ca să urcăm în clasament.

GdS: Pentru meciul cu Dăeşti vă veţi consulta şi cu Mario Găman?

Alin Pîrvuică: Da, cu siguranţă. Avem o relaţie foarte bună, ţinem legătura permanent. Am creat împreună acest grup frumos şi au fost multe lucruri care ne-au legat. E normal să rămână relaţia asta bună între noi. Le ţinem pumnii şi lor, la Pandurii! Sper să reuşim, să trecem cu bine pentru acest joc, pentru că după nu mai jucăm în Cupă şi avem timp să ne revenim şi să mai punem la punct unele lucruri.

