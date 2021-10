CSO Filiaşi şi-a atras simpatia după parcursul din acest an din Cupa României, unde a eliminat, pe rând, echipele CS Cârcea, Vediţa Coloneşti, Viitorul Pandurii Târgu Jiu şi UTA Arad. În schimb, în campionatul Ligii 3, seria 6, a avut rezultate oscilante, deşi majoritatea jocurilor au fost bune. În ultimul meci, susţinut în Teleorman, elevii lui Mario Găman au trecut pe lângă o victorie importantă, ce i-ar fi apropiat mult de podium. Au făcut doar 2-2 cu Sporting Roşiori, după ce au condus de două ori, graţie reuşitelor lui Vlăduţ Popa (‘5) şi Cosmin Calu (’87). Replica teleormănenilor a venit prin Alin Călin (’38) şi Leonard Manole (’90), iar asta i-a adus formaţiei CSO Filiaşi poziţia 6 în clasament.

În meciul de la Roşiori, tehnicianul Mario Găman a început cu următorii: Florin Şerban – Viorel Vîlcică, Edi Dina, Vlăduţ Popa, Cosmin Calu – Alin Pencea, Marius Duriţă, Daniel Rogoveanu – Alex Armăşelu, Alex Fotescu, Alin Şerban. Pe parcurs a mai intrat: Ionuţ Zanfir, Robert Bubuioc, Florin Lungu şi Robert Dănescu.

Cosmin Calu: „Numai neşansa a făcut să nu câştigăm“

Căpitanul formaţiei CSO Filiaşi, Cosmin Calu, unul dintre marcatorii de la Roşiori, s-a împăcat greu cu remiza din meciul cu Sporting Roşiori.

„Numai neşansa a făcut să nu câştigăm. Am făcut un meci foarte bun, dar am luat nişte goluri atât de uşor… Ei au practicat un joc cu mingi lungi, iar vremea şi starea terenului i-a avantajat. Aşa am şi luat primul gol. A fost o minge lungă de la portar, o neînţelere la noi şi am primit gol. La cel de-al doilea a fost o repunere de la margine, o fază care nu anunţa nimic. Cred că jucătorul lor a vrut să centreze şi a dat direct în poartă. Ca joc, le-am fost superiori. Erau foarte bune cele trei puncte, dar asta este situaţia. Ca şi anul trecut, suferim la finalizare. Ducem mingea în faţă, ne creăm o mulţime de situaţii de gol, dar nu reuşim să marcăm. Poate că am ajuns în situaţia asta şi din cauza Cupei, pentru că am jucat din 3 în 3 zile şi s-a cunoscut. Interesant este că am mers mai bine în Cupă, decât în campionat. Eu sunt convins că o să ne revenim şi că o să ne atingem obiectivul, acela de a termina campionatul regular în primele 4 locuri“, a declarat Cosmin Calu, pentru Gazeta de Sud.

Victoria cu Petrolul Potcoava este obligatorie

Pentru CSO Filiaşi urmează un meci pe teren propriu cu Petrolul Potcoava. Disputa este programată vineri, de la ora 15.00, şi nu sâmbătă, aşa cum gruparea doljeană şi-a obişnuit susţinătorii până acum.

„Jucăm vineri, pentru că se execută nişte lucrări de modernizare la stadion, de sâmbătă şi până luni, pentru meciul de Cupă, cu Hermannstadt. Se fac lucrări la gazon şi la vestiare“, ne-a explicat preşedintele Florin Spînu.

Cât despre joc, fundaşul Cosmin Calu este convins că va fi o partidă grea, dar crede că punctele vor intra în contul CSO Filiaşi.

„Va fi un meci dificil, cu siguranţă. Am jucat cu ei şi am câştigat mereu. Se poate întâmpla orice. Totul depinde cum abordăm noi jocul. Dacă avem atitudinea potrivită şi mai ales dacă reuşim să marcăm repede, atunci o să avem jocul uşor. Ne aşteptăm şi la un ajutor din partea publicului. Sper să vină şi să ne încurajeze. Eu zic că este la îndemâna noastră să câştigăm acest meci“, a spus Calu.

„Este foarte important să câştigăm cu Potcoava ca să rămânem acolo, în cărţi, cum se spune. Suntem la 3 puncte distanţă de locul 3, aşa că obiectivul este încă în picioare. Mai sunt multe meciuri de jucat şi lupta este foarte strânsă. Până şi Potcoava s-ar putea înscrie la play-off, dacă, Doamne fereşte!, ar câştiga la noi. E o serie foarte echilibrată şi se poate întâmpla orice. Un avans au luat Slatina şi Dăeşti, dar nu sunt de neajuns. Oricine poate prinde play-off-ul“, a punctat Cosmin Calu.

„Ne dorim să facem un alt joc memorabil“

CSO Filiaşi se pregăteşte în această perioadă şi pentru meciul din optimile Cupei României. Doljenii întâlnesc marţi, 26 octombrie, de la ora 15.00, pe stadionul „Orăşenesc“, pe AFC Hermannstadt, iar gazdele sunt decise să dea totul pe teren.

„Va fi un meci frumos, de Cupă, în care întâlnim o echipă bună a Ligii a 2-a, cu pretenţii la promovare. Noi suntem motivaţi şi ne dorim să facem un alt joc memorabil. Cu siguranţă ne vor trata serios, după ce am eliminat-o pe UTA. Sper să ne ridicăm la nivelul adversarilor“, a subliniat Cosmin Calu.

Liga 3, seria 6 – etapa 9

Vineri, 22 octombrie – ora 15.00: CSM Slatina – Universitatea II Craiova, CSM Alexandria – Viitorul Dăeşti, CSO Filiaşi – Petrolul Potcoava.

Sâmbătă, 23 octombrie – ora 15.00: Flacăra Horezu – Sporting Roşiori, Minerul Costeşti – Vediţa Coloneşti.

Clasament: 1. Viitorul Dăeşti 19 puncte (golaveraj 14-4), 2. CSM Slatina 18 (17-4), 3. Sporting Roşiori 13 (14-9), 4. Vediţa Coloneşti 13 (11-11), 5. CSM Alexandria 11 (6-8), 6. CSO Filiaşi 10 (12-10), 7. Petrolul Potcoava 8 (10-15), 8. Flacăra Horezu 8 (5-13), 9. Universitatea II Craiova 7 (10-8), 10. Minerul Costeşti 4 (6-23).

Citeşte şi: Florin Costea: „Se vede mâna lui Reghecampf. Mi-aș dori să câștige un campionat“