Florin Costea: „Se vede mâna lui Reghecampf. Mi-aș dori să câștige un campionat“

Fostul atacant al FC Universitatea Craiova, Florin Costea, a surprins astăzi printr-o declaraţie făcută în prinvinţa Universităţii Craiova, ştiut fiind faptul că este un apropiat al familiei Mititelu, cea care finanţează echipa FCU. Vâlceanul a afirmat că şi-ar dori ca Universitatea Craiova să câştige campionatul, apreciind foarte mult jocul alb-albaştrilor din mandatul lui Laurenţiu Reghecampf.

„Mereu le-am ținut pumnii (celor de la Universitatea Craiova – n.r.) și mi-aș dori să câștige un campionat. Părerea mea este că se vede mâna domnului Reghecampf. Ați văzut, au început să apară rezultatele. Lupta s-a strâns ușor-ușor după înfrângerea lui CFR cu Rapid. Echipa domnului Rotaru are un mic avantaj: a câștigat două trofee, are jucători de valoare, peste cea a domnului Mititelu. Însă, vom vedea ce se va întâmpla în cealaltă parte. Sincer, am ținut cu FCU, cu domnul Mititelu (în derbiul cu Universitatea Craiova). Am și declarat înainte de meci că țin cu FCU, dar asta nu înseamnă că nu îmi doresc ca echipa domnului Rotaru să nu aibă rezultate“, a spus Florin Costea, la ProSport Live.

O vrea pe FCU în play-off

Florin Costea a subliniat că se simte mai apropiat de FCU Craiova, noua echipă a familiei Mititelu, decât de Universitatea Craiova.

„Cu domnul Mititelu nu am discutat, știm foarte bine unde este, nu am avut cum. Ultima dată am vorbit cu dânsul când eram în Liga 3. Cu Adiță (n.r. Adrian Mititelu Jr.) am mai vorbit, ultima oară la petrecerea de promovare în Liga 1. Eu cred că este ajutat de domnul Mititelu, pentru că probabil țin legătura și vorbesc zi de zi despre echipă. Au adus jucători importanți la echipă, dar e o echipă nouă, cu mulți jucători veniți de afară. Au mai rămas cinci-șase români. E un lot bun, dar e greu să faci o echipă în zece etape, cât a trecut până acum. După perioada de iarnă, poate că vor mai veni jucător importanți pentru a întări lotul. Sper să aibă rezultate și să o vedem aproape de play-off anul acesta și la anul chiar în play-off”, a declarat Florin Costea.

Liga 1, etapa 13

Vineri, 22 octombrie:

ora 17.30: FCU Craiova – Gaz Metan Mediaş

ora 20.30: Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 23 octombrie:

ora 15.00: FC Voluntari – FC Argeş

ora 17.30: CS Mioveni – FC Botoșani

ora 20.30: Dinamo – Rapid

Duminică, 24 octombrie:

ora 20.30: Farul – FCSB

Luni, 25 octombrie:

ora 17.30: Academica Clinceni – UTA Arad

ora 20.30: CFR Cluj – Sepsi

Clasament:

1.CFR Cluj 30 puncte (golaveraj 17-6)

2.FCSB 24 (23-11)

3.Voluntari 24 (17-13)

4.Botoşani 23 (12-8)

5.„U“ Craiova 22 (22-10)

6.UTA 20 (12-8)

7.Farul 18 (15-8)

8.Rapid 18 (13-9)

9.Argeş 18 (10-7)

10.Chindia 14 (8-8)

11.Mediaş 11 (10-15)

12.Mioveni 11 (6-16)

13.Sepsi 10 (10-13)

14.FCU 9 (8-14)

15.Dinamo 7 (10-28)

16.Clinceni 3 (9-28)

